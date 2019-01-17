На центральных улицах Белграда порядка 125 тысяч человек собрались в ожидании приезда президента России Владимира Путина.

На центральных улицах Белграда порядка 125 тысяч человек собрались в ожидании приезда президента России Владимира Путина."Такого не наблюдалось ни разу за последние 30 лет", — сказал президент Сербии Александр Вучич.Телеканал "Россия 1" в прямом эфире показал приезд Путина к храму Святого Саввы.Как ожидается, сегодня Путин пообщается с Сербским патриархом Иринеем.Ранее на торжественном вечере в честь российского президента Путин побеседовал с известным режиссером Эмиром Кустурицей.