В Казахстане обнародован приговор убийцам известного фигуриста, призера Олимпийских игр в Пхенчхане Дениса Тена. Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов признаны виновными. Межрайонный суд по уголовным делам Алма-Аты приговорил их к 18 годам колонии.

В Казахстане обнародован приговор убийцам известного фигуриста, призера Олимпийских игр в Пхенчхане Дениса Тена. Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов признаны виновными. Межрайонный суд по уголовным делам Алма-Аты приговорил их к 18 годам колонии.Как уже сообщали 33Live.RuRu, Денис Тен был убит 19 июля 2018 года в Алма-Ате, получив ножевое ранение во время драки с двумя молодыми людьми, которые пытались похитить зеркала с его автомобиля. Обвиняемых по делу было трое. Кудайбергенова обвиняли в убийстве, разбое и совершении кражи, Киясова — в убийстве и разбое, Жанар Толыбаевой было предъявлено обвинение в недонесении о преступлении и краже.В итоге два главных преступника получили по 18 лет заключения, сообщает РИА Новости, а Толыбаева, находящаяся на седьмом месяце беременности, приговорена к четырем годам лишения свободы.Стоит оговориться, что признанная пострадавшей стороной мать фигуриста Оксана Тен в ходе разбирательств высказывала мнение, что убийство носило заказной характер, что на скамье подсудимых исполнители, а заказчики так и не были установлены.