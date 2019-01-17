УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Ермолаевой Карины Николаевны, 23.01.2003 года рождения...

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Ермолаевой Карины Николаевны, 23.01.2003 года рождения, жительницы г. Москвы, местонахождение которой неизвестно с 10.12.2018 года.Приметы: европейский тип лица, на вид 16 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, волосы светлые, средней длинны ниже плеч, глаза серые.Особые приметы: прищуривает глаза.Была одета: куртка синтетическое полупальто синего цвета, синие джинсы, серые полуботинки. При себе имела рюкзак.УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91-00, 8 (499) 233-94-53 или «102».Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93