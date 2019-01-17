У ребенка была крайняя степень истощения

У ребенка была крайняя степень истощенияВ Александровском районе молодую девушку обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает региональный СледКом.В июне прошлого года врачи «скорой» помощи в детскую больницу доставили 5-месячного малыша с диагнозом «истощение крайней степени». Новорожденному немедленно начали оказывать квалифицированную медпомощь, а после перевели ребенка в реанимационное отделение «Областной детской клинической больницы».С применением высокотехнологичного медицинского оборудования доктора делали всё возможное, чтобы спасти жизнь крохи, но наступившие необратимые последствия привели к смерти малыша.Эксперты установили, что у ребенка развилась тяжелая белково-энергетическая недостаточность из-за того, что его плохо кормили.Следователи начали проверку. 24-летняя девушка, имевшая двоих маленьких детей, в декабре 2017 года в сожительстве с местным жителем родила сына. Мальчик родился с небольшим весом и требовал особого ухода.Однако в семье, где деньги появлялись от случая к случаю, малыша чаще всего кормили не детским питанием, а непригодными для него продуктами. Как пояснила мама мальчика, у нее не хватало на детские смеси, но при этом она не жалела денег на сигареты и алкоголь.На протяжении длительного времени обвиняемая периодически оставляла новорожденного практически без питания и питья, что привело к истощению малыша. Женщина признала свою вину.В ходе следствия выяснилось, что в апреле 2017 года старшего 5-летнего сына девушки на воспитание забрал родной отец. А её 2-летнюю дочку немедленно госпитализировали с ОРВИ, задержкой неврологического и речевого развития, анемией 1 степени. После лечения девочку передали для дальнейшего воспитания и содержания в госучреждение.Уголовное дело по обвинению жительницы Александровского района направлено в суд.