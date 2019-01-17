В Башкирии пойдет под суд 64-летний мужчина, который во время распития спиртных напитков со своей женой стал обвинять ее в пьянстве и нерадивом ведении домашнего хозяйства. Войдя в раж, муж избил супругу деревянной мухобойкой и тушкой гуся, которого зарезал на ужин. Вскоре женщина скончалась.

В Башкирии пойдет под суд житель одной из деревень Хайбуллинского района. Следователи установили, что в сентябре 2018 года 64-летний мужчина распивал вместе с женой спиртные напитки.В какой-то момент между ними началась ссора. Муж обвинил жену в том, что она злоупотребляет спиртными напитками, пропивает их совместно нажитое имущество и не занимается домашним хозяйством.Когда скандал достиг апогея, разозлившийся мужчина стал избивать жену руками, ногами, самодельной деревянной мухобойкой и тушкой гуся, которого зарезал на ужин.После скандала и избиения женщина легла спать, но уже вскоре ей стало плохо, и она скончалась.Муж подумал, что жена умерла из-за проблем с сердцем, однако судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть ее наступила от полученных телесных повреждений.В ходе следствия вину в совершенном преступлении мужчина признал, сообщает республиканское управление СК РФ. Уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.