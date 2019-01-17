На территории Соединенного Королевства запретили подглядывать под юбки, как просто так, так и с применением видеокамер. Подобная практика уже запрещена в Шотландии, за запрет подглядывания выступают женщины в Южной Корее.

На территории Соединенного Королевства запретили подглядывать под юбки, как просто так, так и с применением видеокамер. Подобная практика уже запрещена в Шотландии, за запрет подглядывания выступают женщины в Южной Корее, сообщает британская телерадиокомпания BBC.Представители Палаты лордов уже одобрили этот законопроект, его лоббистам осталось получить лишь королевскую санкцию.За несанкционированную съемку у женщин под юбкой можно получить до двух лет тюрьмы. В Шотландии так называемый "апскертинг" запрещен с 2010 года.Британские активисты боролись за включение подобного поведения в уголовный кодекс с 2017 года. Прецедентом послужила петиция англичанки Джины Мартин, которую в 2017 году сфотографировал неизвестный на фестивале в Гайд-парке. Петиция Мартин набрала 111 тысяч подписей.В тот раз девушке не удалось наказать злоумышленника, так как два года назад апскертинг не считался уголовным преступлением.Среди сторонников наказания за подглядывания под юбки – британский министр юстиции Дэвид Лидингтон и премьер-министр страны Тереза Мэй.