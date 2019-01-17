Мужчина зашел в заведение и приставил к его горлу повара предмет, схожий с ножом, угрожая расправой...

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Тверскому району задержал 34-летнего мужчину, подозреваемого в угрозе причинения вреда здоровью.В полицию поступило заявление от 22-летнего мужчины, работающего поваром в одном из кафе на Страстном бульваре. Он сообщил, что неизвестный зашел в заведение и приставил к его горлу предмет, схожий с ножом, угрожая расправой.Сотрудник полиции по месту проживания задержал подозреваемого – 34-летнего мужчину.По данному факту Отделением дознания ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60