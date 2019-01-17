В Единой России назвали предложение читинского депутата об отключении электричества жильцам барачных домов средневековой дикостью. Ранее такую идею озвучила парламентарий городской Думы Екатерина Борисова.

В "Единой России" назвалипредложение читинского депутата об отключении электричества жильцам барачныхдомов средневековой дикостью. Ранее такую идею озвучила парламентарий городской Думы Екатерина Борисова.Отключать людям электричество недопустимо, заявилкоординатор партийного проекта "Школа грамотного потребителя" Александр Козлов.Его удивляют подобные предложения. "Задача властей – находить цивилизованнымпутем причины подобных ситуаций и пути решения выявленных проблем", – сказалединорос.Анализ показывает, чтограждане с низким уровнем доходов являются более дисциплинированнымиплательщиками за коммунальные услуги, указал Козлов. "Делать заявление о том,что во всем виноваты малоимущие граждане, недопустимо", – подчеркнулкоординатор партпроекта.У него также возникливопросы к состоянию жилья, в котором электричество, по словам читинского депутата,незаконно используется для отопления."Власти Читы называют такоежилье бараками. Вопрос к ответственным лицам: почему граждане продолжают житьбез коммунальных благ, почему эти дома не признаны аварийными и граждане небыли переселены по соответствующим программам?" – сказал он.Хочется посоветовать автору идеи самойпопробовать переночевать в таких погодных условиях, без коммунальных благ.Скандал разразился из-завысказывания депутата городской Думы Челябинска Екатерины Борисовой, которая предложила отключать по ночам свет в бараках,жильцы которых, по ее словам, незаконно используют электричество для отопленияквартир. Таким способом парламентарий предложила решить проблему незаконногоиспользования электроэнергии.