В Единой России назвали
предложение читинского депутата об отключении электричества жильцам барачных
домов средневековой дикостью. Ранее такую идею озвучила парламентарий городской Думы Екатерина Борисова.
В "Единой России" назвали
предложение читинского депутата об отключении электричества жильцам барачных
домов средневековой дикостью. Ранее такую идею озвучила парламентарий городской Думы Екатерина Борисова.
Отключать людям электричество недопустимо, заявил
координатор партийного проекта "Школа грамотного потребителя" Александр Козлов.
Его удивляют подобные предложения. "Задача властей – находить цивилизованным
путем причины подобных ситуаций и пути решения выявленных проблем", – сказал
единорос.
Анализ показывает, что
граждане с низким уровнем доходов являются более дисциплинированными
плательщиками за коммунальные услуги, указал Козлов. "Делать заявление о том,
что во всем виноваты малоимущие граждане, недопустимо", – подчеркнул
координатор партпроекта.
У него также возникли
вопросы к состоянию жилья, в котором электричество, по словам читинского депутата,
незаконно используется для отопления.
"Власти Читы называют такое
жилье бараками. Вопрос к ответственным лицам: почему граждане продолжают жить
без коммунальных благ, почему эти дома не признаны аварийными и граждане не
были переселены по соответствующим программам?" – сказал он.
Хочется посоветовать автору идеи самой
попробовать переночевать в таких погодных условиях, без коммунальных благ.
Скандал разразился из-за
высказывания депутата городской Думы Челябинска Екатерины Борисовой, которая предложила отключать по ночам свет в бараках,
жильцы которых, по ее словам, незаконно используют электричество для отопления
квартир. Таким способом парламентарий предложила решить проблему незаконного
использования электроэнергии.