До четырех человек возросло количество жертв взрыва газа в одном из домов в Тбилиси. От травм в больнице умерла четырехлетняя девочка. Правительство Грузии объявило 17 января днем траура.

До четырех человек возросло количество жертв взрыва газа в одном из домов Тбилиси. От травм в больнице умерла четырехлетняя девочка, сообщает ТАСС.Ранее сообщалось, что от взрыва погибли трое, семь человек пострадали.Правительство Грузии объявило 17 января днем траура, на всех государственных учреждениях завтра будут приспущены государственные флаги.