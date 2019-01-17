В свёртках находилось около 50 граммов синтетического вещества

В свёртках находилось около 50 граммов синтетического веществаВ начале января этого года в Гусь-Хрустальном полицейские задержали двух молодых людей, которые подозреваются в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Во время обыска у них нашли 40 полимерных свёртков с сыпучим веществом. Затем правоохранители установили местонахождение тайников, организованных подозреваемыми, из которых изъяли ещё 62 аналогичных свертка.Экспертиза показала, что в свёртках находилось около 50 граммов синтетического наркотика.В отношении 23 и 24-летнего молодых людей возбуждено уголовное дело. Они заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.