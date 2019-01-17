Около полусотни рейсов задержаны в московских аэропортах из-за разбушевавшейся метели. Правда, ни один из направлявшихся в Москву самолетов на запасные аэродромы не ушел. Погода провоцирует задержки как вылетов, так и прилетов авиарейсов.

Около полусотни рейсов задержаны в московских аэропортах из-за разбушевавшейся метели. Правда, ни один из направлявшихся в Москву самолетов на запасные аэродромы не ушел. Погода провоцирует задержки как вылетов, так и прилетов авиарейсов.37 рейсов задерживаются в Шереметьеве, пять — во Внукове, еще четыре в Домодедове. Еще 11 рейсов отменены. Три отмены пришлись на Внуково и восемь – на Домодедове, сообщает "Интерфакс".Аэродромные службы работают в усиленном режиме. Самолеты обрабатываются жидкостью против обледенения. Взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки и перроны расчищаются.