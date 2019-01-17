В омском цирке ягуар напал на дрессировщика во время репетиции. Мужчина получил травмы и был доставлен в больницу, где его прооперировали. Угрозы для жизни нет.

В Омске в цирке ягуар напал на дрессировщика.Как сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону, это произошло 16 января во время репетиции. Пострадавший мужчина был доставлен в больницу. По предварительной информации, тяжелых телесных повреждений у него нет.В министерстве здравоохранения Омской области ТАСС рассказали, что мужчина 1981 года рождения находится в состоянии средней степени тяжести. Ему провели операцию, угрозы для жизни нет.По данному факту полиция проводит проверку.