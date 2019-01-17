При получении «вознаграждения» мужчину задержали

При получении «вознаграждения» мужчину задержалиБывшего директора ГКУ ВО «Заречное лесничество» Петушинского района обвиняют в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба регионального СледКома.В ноябре прошлого года подчинённые рассказали своему руководителю, что кто-то незаконно вырубает деревья за пределами арендованного местным бизнесменом участка леса.Директор лесничества встретился с предпринимателем и предложил за взятку в 45 тысяч рублей «не заметить» последствия незаконной вырубки. При получении «вознаграждения» мужчину задержали.В СледКоме отмечают, что обвиняемый пытался представить своё преступление как способ отыскания денег на благотворительность детям.Кроме того, материалы в отношении бизнесмена, который незаконно рубил деревья, в объёме более 6 кубических метров, порчи почвы на площади 36 квадратных метров, причинивших ущерб в размере больше 215 тысяч рублей, передали в полицию.