Жительница города Стерлитамака сообщила о том, что из крана в ее квартире лилась голубая вода. Произошедшее женщина сняла на камеру и разместила в социальных сетях.
Жительница города Стерлитамака сообщила о том, что из крана в ее квартире лилась голубая вода. Произошедшее женщина сняла на камеру и разместила в социальных сетях.
Татьяна Кононова рассказала, что воду в доме отключили на
время. Когда она случайно открыла кран, то увидела, что из него течет голубая
вода. "Вчера пришла с работы, а дома нет воды. Позже воду включили, и мы
случайно открыли кран. Из крана потекла голубая вода", – отметила женщина.
Она
не знает, произошло ли нечто подобное с другими жильцами дома. Управляющая
компания, которая обслуживает здание, заявила, что будет выяснять причину
произошедшего.
Пользователи Сети уже успели оценить ролик. Они сравнили
воду с ликером "Блю Кюрасао", коктейлем "Голубая лагуна" и даже незамерзайкой, передает канал "". Некоторые комментаторы порекомендовали Татьяне отнести пробы воды в лабораторию и подать на управляющую компанию в суд.