Жительница города Стерлитамака сообщила о том, что из крана в ее квартире лилась голубая вода. Произошедшее женщина сняла на камеру и разместила в социальных сетях.

Жительница города Стерлитамака сообщила о том, что из крана в ее квартире лилась голубая вода. Произошедшее женщина сняла на камеру и разместила в социальных сетях.Татьяна Кононова рассказала, что воду в доме отключили навремя. Когда она случайно открыла кран, то увидела, что из него течет голубаявода. "Вчера пришла с работы, а дома нет воды. Позже воду включили, и мыслучайно открыли кран. Из крана потекла голубая вода", – отметила женщина.Онане знает, произошло ли нечто подобное с другими жильцами дома. Управляющаякомпания, которая обслуживает здание, заявила, что будет выяснять причинупроизошедшего.Пользователи Сети уже успели оценить ролик. Они сравниливоду с ликером "Блю Кюрасао", коктейлем "Голубая лагуна" и даже незамерзайкой, передает канал "". Некоторые комментаторы порекомендовали Татьяне отнести пробы воды в лабораторию и подать на управляющую компанию в суд.