Жительница города Стерлитамака сообщила о том, что из ее крана в квартире лилась голубая вода. Произошедшее женщина сняла на камеру и разместила в социальных сетях.

Жительница города Стерлитамака сообщила о том, что из еекрана в квартире лилась голубая вода. Произошедшее женщина сняла на камеру и разместила в социальных сетях.Татьяна Кононова рассказала, что воду в их доме отключили навремя. Когда она случайно открыла кран, то увидела, что из него течет голубаявода. "Вчера пришла с работы, а дома нет воды. Позже воду включили, и мыслучайно открыли кран. Из крана потекла голубая вода", – вспоминает женщина.Онане знает, произошло ли нечто подобное с другими обитателями дома. Управляющаякомпания, которая обслуживает здание, заявила, что будет выяснять причинупроизошедшего.Пользователи Сети уже успели оценить ролик. Они сравниливоду с ликером "Блю Кюрасао", коктейлем "Голубая лагуна" и даже "незамерзайкой", передает канал "". Некоторые комментаторы порекомендовали Татьяне отнести пробы воды в лабораторию и подать на управляющую компанию в суд.