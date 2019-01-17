На популярном интернет-форуме Reddit один из пользователей рассказал, как он сделал предложение своей девушке, не просыпаясь. А потом начисто об этом забыл. Оказалось, неназванный мужчина страдал лунатизмом.

На популярном интернет-форуме Reddit один из пользователей рассказал, как он сделал предложение своей девушке, не просыпаясь. А потом начисто об этом забыл. Оказалось, неназванный мужчина страдал лунатизмом, сообщает NY Post.По словам мужчины, перед сном он принял четыре таблетки сильного снотворного Ambien. Утром девушка показала ему дешевое обручальное кольцо, которое каким-то образом оказалось у нее на пальце.Мужчина ничего не понял – он приобрел кольцо практически за бесценок с рук и собирался в скором времени перепродать. Сделать же своей подруге предложение он собирался не раньше следующего года.Оказалось, что выйти за него замуж пользователь Reddit предложил своей подруге во сне. Более того, во сне же он изменил статус на "Фейсбуке", указав, что отныне женат.Состоится ли теперь свадьба, неизвестно. Ambien – популярное снотворное, приняв которое люди, страдающие лунатизмом, не раз совершали странные действия во сне, например, собирали мебель и даже водили машину.