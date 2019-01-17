Хозяйка квартиры пригласила мужчину в качестве рабочего для покраски стен, а для переодевания выделила комнату, в которой находились часы. Через некоторое время она обнаружила пропажу...

Сотрудники Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Таганскому району задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в краже дорогостоящих часов.В полицию поступило заявление от москвички, которая сообщила, что неизвестный в одном из домов на Марксистской улице похитил из квартиры дорогостоящие часы. Материальный ущерб составил около 1 миллиона рублей.Во время патрулирования территории полицейские по адресу места происшествия задержали подозреваемого – 31-летнего мужчину, приезжего из ближнего зарубежья. Установлено, что хозяйка квартиры пригласила мужчину в качестве рабочего для покраски стен, а для переодевания выделила комнату, в которой находились часы. Через некоторое время она обнаружила пропажу и позвонила в полицию. У злоумышленника изъяты похищенные часы.Следствием ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60