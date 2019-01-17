Подведены итоги оперативно-служебной деятельности УВД по ТиНАО за 12 месяцев 2018 года и определены основные направления на предстоящий 2019 год...

В актовом зале Управления внутренних дел по Троицкому и Новомосковскому административным округам г. Москвы состоялось расширенное оперативное совещание руководящего состава, в ходе которого были подведены итоги оперативно-служебной деятельности подразделений органов внутренних дел за 12 месяцев 2018 года и определены основные направления на предстоящий 2019 год.В работе расширенного совещания приняли участие начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Виктор Коваленко, начальник УВД по ТиНАО полковник полиции Шамиль Сибанов, прокурор Троицкого административного округа г. Москвы старший советник юстиции Михаил Вощинский, первый заместитель префекта Троицкого и Новомосковского административных округов г. Москвы Александр Благов, представители Общественных советов при ГУ МВД России по г. Москве и УВД по ТИНАО Вадим Бреев и Павел Ивашкин, председатель Совета ветеранов УВД по ТиНАО Галина Поцепня, представители силовых ведомств округа, руководители окружного аппарата и территориальных подразделений Управления внутренних дел.Перед началом совещания начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Виктор Коваленко наградил лучших сотрудников УВД по ТиНАО за добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей и поздравил ряд сотрудников полиции с присвоением первых и очередных специальных званий.Открывая совещание, начальник УВД по ТиНАО полковник полиции Шамиль Сибанов в своем докладе отметил, что за прошедший год сотрудниками территориальных подразделений органов внутренних дел выполнен значительный объем работы по охране общественного порядка, обеспечению общественной безопасности, борьбе с преступностью, что в целом позволило сохранить контроль над обстановкой в округе.Говоря об итогах работы полиции за 2018 год, начальник окружного Управления внутренних дел отметил, что имеется ряд положительных тенденций, которые необходимо сохранить. Так, в целом по округу снизился уровень преступности, сократилось количество преступных посягательств, совершенных в отношении имущества граждан: карманных и квартирных краж, грабежей, разбойных нападений, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.В числе приоритетных направлений оперативно-служебной деятельности по настоящий день остается повышение уровня безопасности дорожного движения и совершенствование условий движения транспорта и пешеходов.Подводя итоги оперативно-служебной деятельности полковник полиции Шамиль Сибанов, указал на имеющиеся недостатки, обозначил приоритетные задачи на предстоящий период, в том числе, касающиеся обеспечения безопасности граждан в общественных местах и профилактики правонарушений и выразил благодарность присутствующим руководителям правоохранительных органов, прокуратуры, органов местного самоуправления за организацию взаимодействия и оказанную помощь, а также личному составу полиции, призвав приложить максимум усилий для исправления и недопущения выявленных недостатков в работе в будущем.Со словами благодарности сотрудникам УВД выступил также первый заместитель префекта ТиНАО г. Москвы Александр Благов.Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Виктор Коваленко отметил, что УВД по ТиНАО имеет положительную тенденцию работы за 12 месяцев 2018 года и ее необходимо сохранять при выполнении оперативно-служебных задач в наступившем 2019 году, уделив особое внимание вопросам дорожно-транспортной безопасности.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79