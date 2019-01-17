В работе совещания приняли участие врио начальника УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Олег Баскаков...

В УВД по СВАО состоялось расширенное совещание по подведению итогов за 2018 год. Члены президиума обсудили ряд вопросов, стоящих перед органами внутренних дел округа, обозначили пути их решения, а также отметили положительную динамику по ряду направлений деятельности.В работе совещания приняли участие врио начальника УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Олег Баскаков, префект Северо-Восточного административного округа Алексей Беляев, прокурор СВАО Анри Ризаев, представители окружных управлений ФСБ России и МЧС России, руководители и личный состав УВД по СВАО, представители Общественных советов ГУ и УВД по СВАО, председатель Совета ветеранов Александр Яровиков и другие.Началось совещание с вручения отличившимся по службе сотрудникам почетных грамот и благодарностей. Открыл итоговое совещание начальник УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Василий Петрунин. В своём докладе он отметил, что оперативно-служебная деятельность Управления в 2018 году была направлена на стабилизацию оперативной обстановки, обеспечение правопорядка и общественной безопасности в округе. Профилактическая работа позвонила значительно сократить преступность в общественных местах.Анализируя результаты работы и имеющиеся проблемы, генерал-майор Василий Петрунин сообщил, что руководство Управления принимало определенные решения по повышению эффективности деятельности УВД и его территориальных отделов.Помимо положительных аспектов Василий Петрунин остановился и на проблемных моментах, по устранению которых ведётся активная работа. Завершая доклад, генерал-майор полиции поблагодарил членов президиума за участие в работе совещания.Префект Алексей Беляев в своём выступлении отметил, что 2018 год был насыщен важными событиями. Слаженная работа всех служб позволила обеспечить общественный порядок и безопасность как жителей, так и гостей столицы на территории округа.Также Алексей Беляев поблагодарил представителей УВД за оперативное взаимодействие с властями, которое позволяет сделать жизнь людей комфортнее и безопаснее.Прокурор СВАО Анри Ризаев в своём выступлении отметил, что необходимо более детально проанализировать организацию работы по некоторым направлениям деятельности для повышения результативности в 2019 году, а также обозначил положительную тенденцию в раскрытии отдельных категорий преступлений.В завершение совещания участниками встречи были поставлены задачи и определены приоритетные направления оперативно-служебной деятельности подразделений УВД по Северо-Восточному округу на 2019 год.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29