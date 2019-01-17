В совещании принял участие заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец...

В УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве состоялось совещание по подведению итогов оперативно-служебной деятельности за 2018 год.В совещании приняли участие заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец, префект ЮЗАО Олег Волков, а также руководители территориальных подразделений прокуратуры, Следственного комитета, МЧС, ОУФСБ по Москве и Московской области, судов ЮЗАО г. Москвы и председатель Общественного совета при УВД.Перед началом официальной части помощник начальника УВД по работе с личным составом майор внутренней службы Сергей Сорокин зачитал приказ о награждении отличившихся сотрудников Управления, которые из рук генерал-лейтенанта внутренней службы Андрея Понорца получили ведомственные награды и благодарности. А начальник Управления генерал-майор полиции Юрий Дёмин поблагодарил представителей Общественного совета при УВД – Романа Худякова и Ларису Барабанову, которым вручил Благодарности за неоценимый вклад в работу и поддержку полиции.Затем перед собравшимися с докладом о проделанной работе и результатах оперативно-служебной деятельности УВД по ЮЗАО выступил начальник Управления генерал-майор полиции Юрий Дёмин. Он отметил положительные результаты в работе Информационного центра и Отдела уголовного розыска УВД, отметив проблемные моменты в работе некоторых подразделений.В свою очередь префект ЮЗАО г. Москвы Олег Волков поблагодарил весь личный состав Управления за проделанную работу, отметив, что полицейские справились на отлично с поставленными задачами.Генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец отметил, что в УВД по ЮЗАО на протяжении нескольких лет имеет положительные результаты в служебной деятельности. Он пожелал в наступившем году сохранить качество в работе, уделив особое внимание раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений.В завершение мероприятия генерал-майор полиции Юрий Дёмин вручил вымпел «Лучшее подразделение аппарата УВД» начальнику ИЦ УВД подполковнику полиции Ирине Щавлинской, а вымпел «Лучший ОМВД УВД по ЮЗАО» начальнику Отдела МВД России по району Южное Бутово полковнику полиции Владимиру Силакову.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56