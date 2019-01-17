Португальский компьютерщик Руи Пинту задержан в столице Венгрии по запросу его родины, где 30-летнего специалиста подозревают в краже ряда документов из электронной базы лиссабонского клуба Бенфика. Пинту считают одним из основателей хакерского сайта Football Leaks.

Португальский компьютерщик Руи Пинту задержан в столице Венгрии по запросу его родины, где 30-летнего специалиста подозревают в краже ряда документов из электронной базы лиссабонского клуба "Бенфика". Пинту считают одним из основателей хакерского сайта Football Leaks.Португалец в последние годы постоянно проживал в Будапеште где и был задержан в собственном офисе и, скорее всего, будет экстрадирован на родину, сообщает издание Sabado.Pt. Пинту занимается взломом баз данных и почтовых серверов ведущих футбольных клубов с 2015 года. Football Leaks традиционно занимается вбросом скандальной футбольной информации. Однако в Португалии хакера могут осудить на 10 лет за банальное воровство.