В зоопарке Одзи японского города Кобе скончался старейший из живших стране шимпанзе Джонни. Ему было 69 лет. Работники зверинца констатировали, что всеобщий любимец умер по естественным причинам.

В зоопарке Одзи японского города Кобе скончался старейший из живших стране шимпанзе Джонни. Ему было 69 лет. Работники зверинца констатировали, что всеобщий любимец умер по естественным причинам, сообщает Japan Times.Джонни серьезно болел с 2017 года. Все это время он не выходил из своего помещения и не появлялся на публике. С начала осени 2018 года шимпанзе почти перестал есть.Сотрудники зоопарка отметили, что средний возраст шимпанзе редко превышает 50 лет, так что Джонни можно по праву назвать настоящим долгожителем.Привезенный из Африки шимпанзе Джонни жил в зоопарке Кобе с 1955 года. В течение последующих лет он стал отцов девяти детенышей, которых выносили пять самок. Первенец Джонни, родился в 1963 году, он стал первым рожденным и выросшем в неволе представителем своего вида в Стране восходящего солнца.