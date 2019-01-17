За 4 тысячи настоящих рублей он купил 6 тысяч поддельных

За 4 тысячи настоящих рублей он купил 6 тысяч поддельныхВ середине января этого года в дежурную часть полиции в Юрьев-Польском поступило сообщение о попытке сбыта фальшивой купюры достоинством 2 тысячи рублей в одном из продуктовых магазинов. Правоохранители задержали 21-летнего жителя Республики Коми, сообщает пресс-служба регионального УМВД.Выяснилось, что молодой человек, приехал погостить у родственницы, намеренно купил у неустановленных лиц в другом регионе за 4 тысячи рублей 3 поддельные купюры достоинством 2 тысячи рублей.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за хранение, перевозку или сбыт поддельных денег. Максимальное наказание, которое ему может грозить, - лишение свободы на срок до 8-ми лет со штрафом в размере до миллиона рублей.Расследование уголовного дела продолжается.