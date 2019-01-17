Цель мероприятия - профилактика наркотической зависимости среди подростков и формирование у молодежи антинаркотического мировоззрения.

В рамках профилактической работы заместитель начальника полиции по оперативной работе ОМВД России по Юрьев-Польскому району майор полиции Дмитрий Дорофеев встретился со студентами Юрьев-Польского индустриально-гуманитарного колледжа, обсудив с молодыми людьми проблему вреда наркотиков.Полицейский проинформировал студентов о мерах уголовной и административной ответственности за преступления и правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков, подробно рассказал о том, как противостоять людям, вовлекающим подростков в потребление запрещенных веществ, привел примеры из практической деятельности правоохранительных органов по данному направлению. В ходе беседы были также рассмотрены причины возникновения наркотической зависимости и тяжкие последствия воздействия запрещенных веществ на здоровье человека.В завершение мероприятия студенты задали вопросы и получили на них исчерпывающие ответы, а также поблагодарили полицейского за интересную информацию. Профилактическая работа полиции в данном направлении будет продолжена.