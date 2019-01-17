Виктория Лопырева назвала клеветой и спланированной компанией поток негативных материалов в Сети, посвященных ее отношениям с возлюбленным Игорем Булатовым и его бывшей супругой Татевик Карапетян. В своем интервью Woman.ru. Виктория открыто рассказала о том, что знакомые журналисты признавались ей в заказном характере данных материалов. На мой взгляд, это глупо и унизительно – оценила она информационную атаку.

Виктория Лопырева назвала клеветой и спланированной компанией поток негативных материалов в Сети, посвященных ее отношениям с возлюбленным Игорем Булатовым и его бывшей супругой Татевик Карапетян. В своем интервью . Виктория открыто рассказала о том, что знакомые журналисты признавались ей в заказном характере данных материалов. "На мой взгляд, это глупо и унизительно" – оценила она информационную атаку.Многочисленные публикации рассказывали о том, что Лопырева увела мужа у собственной подруги, да еще в тот момент, когда та была беременна. Однако, как утверждает телеведущая, она едва знала Татевик Карапетян, которую СМИ записали в ее ближайшие подруги. Конечно, они были знакомы, изредка виделись на каких-то мероприятиях – но и на этом все. Круг общения популярной телеведущей очень широк. Но настоящей дружбы, о которой пишут журналисты, между женщинами никогда не было.Гуляющее по Сети фото, где Виктория сфотографирована с Татевик на одном из светских мероприятий, ничего не доказывает: люди любят фотографироваться со знаменитостями, и Лопырева не отказывает в просьбе вместе сняться даже малознакомым людям. При этом Виктория подчеркивает, что к бывшей супруге своего любимого, как и к ее семье, относится с уважением, симпатизировала ей и раньше, и не собирается обнародовать какие-то факты из совместной жизни Карапетян и Булатова.При этом Лопырева признает, что с мужем Татевик была знакома давно. Однако, утверждает ведущая, при первом знакомстве они друг на друга "никак не отреагировали", и в течение многих лет их отношения носили исключительно дружеский характер. Лишь относительно недавно между ними появились чувства.Виктория не может объяснить, что явилось толчком к этому: "Как и почему это произошло, объяснить вряд ли смогу – это из области иррационального. Любовь объяснить невозможно. При этом я знала, что в тот момент у него уже не было отношений с супругой, хотя они продолжали какое-то время жить под одной крышей, пока Игорь не ушел".Как утверждает Виктория Лопырева, о беременности жены Булатова она не знала. В тот момент в качестве посла Чемпионата мира по футболу 2018 она была всерьез занята подготовкой к Мундиалю, много времени проводила в поездках, редко бывала в Москве и о происходящем не слышала. О рождении ребенка Булатов рассказал ей сам. К этому моменту Виктория уже сама была беременна. Можно только представить, что в такой ситуации переживает женщина. Но несмотря ни на что, у Вики хватило духа принять жесткое решение: "Ситуация сложная. Я твердо сказала, что мы расстаемся".Но, очевидно, чувства Виктории и Игоря оказались сильнее. Расстаться они уже не смогли. "Игорь сумел мне все объяснить и убедить" – призналась Виктория.Сейчас все мысли ведущей почти полностью поглощены беременностью и скорым рождением их с Игорем совместного малыша. Она признает, что именно это является сейчас самым главным, все остальное отодвинуто на второй план: "Я в ожидании чуда, остальное не имеет значения". Характер и отношение возлюбленного позволяют будущей маме пережить этот непростой момент."Игорь совсем другой, он далек от шоу-бизнеса, ему не нужна никакая слава, популярность, он независим от социальных сетей. Он умный и заботливый. И у меня не получается поссориться с ним, даже когда я пытаюсь" – поделилась Виктория. Она также рассказала, что ее очень поддерживают и придают сил родные, друзья и подписчики.Несмотря на последние месяцы беременности и нападки в прессе, Виктория по-прежнему жизнерадостна и уверена в себе и великолепно выглядит. Даже на фото, где будущая мама показывается в короткой и обтягивающей одежде, не видно никаких изъянов – она все также свежа и подтянута. Виктория признается, что не боится потерять форму, поскольку у нее отличная генетика: "Просто посмотрите на мою маму!".Судя по интервью, телеведущая не исключает возможность скорой свадьбы. Несмотря на то, что она однажды уже пережила развод и по ее собственному признанию ее "немного пугает" штамп в паспорте, Вика говорит, что если свадьба и состоится, то точно с участием Николая Баскова в качестве ведущего. Как добрый друг он одним из первых поддержал Викторию, когда началась информационная кампания против нее."Коле отдельное спасибо за поддержку. Первое, что он мне написал: "Не реагируй на то, что происходит, впереди самое главное. И помни: мое давнее обещание провести твою свадьбу никто не отменял". Он изумительный человек!" Говоря о том, какой она видит возможную семейную жизнь, Виктория призналась, что главное для нее – любовь и искренность.