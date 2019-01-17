На улицах Белграда — десятки тысяч людей. Все они вышли, чтобы приветствовать Владимира Путина, который сегодня прибыл в сербскую столицу с однодневным визитом. Один из главных итогов этого визита — соглашения на 200 миллионов евро.

На улицах Белграда — десятки тысяч людей. Все они вышли, чтобы приветствовать Владимира Путина, который сегодня прибыл в сербскую столицу с однодневным визитом. Один из главных итогов этого визита — соглашения на 200 миллионов евро. Но эти цифры лишь отчасти отражают общий уровень отношений между Россией и Сербией — и важность тех вопросов, которые обсуждались сегодня политиками и бизнесменами двух стран.Российский президентский борт на посадку в Белграде заходил в сопровождении эскадрильи МиГов сербских ВВС. Почетный воздушный эскорт (такое бывает только в исключительных случаях) — свидетельство особых отношений.Сербский президент Вучич встречал Владимира Путина у трапа лично. И уж совсем не по протокольному сотрудница сербской службы протокола все время пыталась сфотографировать Путина. В автомобиле российского президента лидеры вместе отправляются к Монументу освободителям Белграда. Вместе — возлагают венки на мемориальном кладбище.Здесь похоронены более двух тысяч советских солдат и югославских партизан, павших ровно 75 лет назад при освобождении города от фашистов. Общая история, общее прошлое, но и сейчас общего не меньше — у здания Палаты Сербии лидеров встречали сотни местных жителей. И тут же — залпы орудий и колокольный перезвон.Несмотря на давление Евросоюза, Белград остается категорическим противником антироссийских санкций. Сербия благодарна за поддержку — политическую, экономическую.Положенное по протоколу знакомство с делегациями. Но видно — знакомить никого ни с кем и не нужно. Вучич обнимает главу "Газпрома" Миллера — Сербия, как известно, рассчитывает на строительство продолжения ветки от "Турецкого потока". О тесной кооперации сегодня скажут не раз."Я хочу поблагодарить вас от всего сердца, за то, что вы свою энергию, силы, труд вкладываете в то, чтобы отношения между нашими странами были еще лучше", — сказал Вучич."Хочу поблагодарить жителей Белграда и весь братский сербский народ за такой теплый прием. Это видно по лицам людей на улицах города. У нас давние, глубокие корни наших отношений и очевидная духовная близость наших народов, все это помогает нам выстраивать отношения сегодня", — ответил Путин.Еще до начала переговоров сербская пресса словно соревнуется в количестве опубликованных фотографий Владимира Путина. А уже на проходе на пресс-конференцию — за то, чтобы занять места. Внимание к встрече — колоссальное.Но ждал окончания переговоров президентов еще один — совсем маленький участник. Щенок по кличке Паша. Подарок сербского лидера Владимиру Путину.Путин наклонился, погладил Пашу, тут же чем-то угостил. Пастушья порода — что считается символом верности и силы. Качества, которые сербы и русские всегда ценили друг в друге.Неформальная часть — ответ на ту высокую награду, которую вручают Александру Вучичу — указ о награждении сербского президента орденом Александра Невского Путин подписал в Рождество. И сегодня вручил орден лично."Знаю вас, как подлинного сторонника самых тесных, теплых отношений между Россией и Сербией. Во многом благодаря вашему личному участию российско-сербское взаимодействие успешно продвигается по всем направлениям. Не подвержено международной политической конъюнктуре. Мы высоко ценим эту вашу принципиальную позицию, уважаемый господин президент", — сказал Путин."Моя благодарность, она не по протоколу. Она глубокая, искренняя. И это признание, эта награда для меня имеет очень большое значение. Сербский народ, никогда не забудет, что Владимир Владимирович сделал в 2015 году, когда по распоряжению президента РФ Россия наложила вето на британскую резолюцию в Совете Безопасности ООН, по которой сербы должны были быть объявлены геноцидным народом. Тогда президент Путин защитил правду и справедливость", — по-русски ответил Вучич.Как подтверждение сегодняшних тесных связей и солидный пакет соглашений. Создание центра ядерной науки, исследования космоса, образование. Будущий прорыв — уверены и в Сербии, и в России — обеспечат инновации."Говорим ли мы о качестве жизни в стране, а, значит, говорим о ядерной медицине, например, или говорим мы о развитии, скажем, сельского хозяйства, говорим о сельскохозяйственных технологиях, которые подкрепляются, в том числе и изотопной продукцией, это все сегодня неотъемлемая часть глобальной технологической повестки", — рассказал Алексей Лихачев, генеральный директор госкорпорации "Росатом"."Мы сегодня создали фундамент для будущего сотрудничества. Я ожидаю следующих 5-6 лет как раз рост нашего товарооборота. Не товарооборота, а обмена знаниями. Знания — самое дорогое ", — отметил Ненад Попович, министр по инновациям и технологическому развитию Сербии.В прошлом году совместный товарооборот вплотную подошел к отметке в два миллиарда долларов, а российские инвестиции в сербскую экономику — вообще перешагнули за 4 миллиарда."Это один из самых больших объемов привлечения инвестиций даже с точки зрения европейских стран. Но, безусловно, его можно увеличивать", — рассказал Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций.Но одна из главных тем переговоров — все-таки энергетика. Российские компании здесь работают давно. А сербы хотят и дальше получать российский газ, который считают самым дешевым.Про строительство газопровода президентов спросили отдельно — не мешает ли процессу Европа."Могу вам с полной ответственностью сказать: не мешает, абсолютно не мешает. С учетом растущего объема поставок нашего природного газа в Европу, а в прошлом году он стал рекордным — свыше 200 миллиардов кубических метров и продолжает расти, мы загрузим не только оба "Северных потока", не только Турецкий поток". Сохраняются возможности, при таком объеме поставок европейским потребителям сохраняются возможности сохранения транзита и через Украину", — сообщил российский президент."Я вчера вечером наслушался всяких историй по всему миру — откуда к нам может прийти газ, но я еще ни разу ни одного кубометра другого газа, кроме российского не видел. Упоминали жидкий, сжиженный газ по цене в два раза больше. А зачем нам платить цену в два раза больше? Мы не можем и не будем", — отметил Вучич.Россия готова вложить в проект почти полтора миллиарда долларов. Ресурсы — в том числе технические — есть."Уже мобилизованы мощности и стройка начнется буквально со дня на день", — отметил глава "Газпрома" Алексей МиллерНе обошли и косовский вопрос. По слова Путина, решение непризнанной республики о создании своей армии — грубая провокация и нарушение резолюции Совбеза ООН. И эту позицию Россия будет отстаивать на международном уровне.В это время десятки тысяч сербов уже ждали Путина на площади перед храмом святого Саввы. Многие специально приехали для этого в Белград.Самый большой на Балканах и один из крупнейших в мире православных храмов. Собор святого Саввы в Белграде виден, кажется, с любой точки сербской столицы. И это еще один символ дружбы Сербии и России. Ведь масштабные работы по созданию внутреннего убранства и оформлению главной сербской святыни стали возможны благодаря именно российской помощи.Его начали строить больше века назад. Но только сейчас — названный в честь самого почитаемого в Сербии святого храм обретает убранство, какого нет больше нигде. Гигантское мозаичное панно — Вознесение Христово — где тонны ярких осколков сливаются под сводом в священные образы, создавали русские мастера. Все работы планируют завершить непременно в этом году, когда Сербская православная церковь отмечает свое восьмисотлетие. И общая вера — как раз тоже то, что объединяет наши народы.