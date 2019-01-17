Две иконы Божией Матери XIX - XX веков будут представлены в Суздале

Две иконы Божией Матери XIX - XX веков будут представлены в СуздалеДве иконы Божией Матери XIX - XX веков из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника, богато украшенные драгоценным «одеянием», будут представлены в Суздале, в Спасо-Евфимиевом монастыре, в экспозиции «Золотая кладовая: русское декоративно-прикладное искусство XI – начала XX в.», с 22 января по 9 апреля 2019 г. Выставка расскажет о традиции русского благочестия, когда икона (в особенности, Божией Матери) облекалась в оклад – ризу. В XVIII–XIX столетиях сплошной металлический или шитый оклад закрывал всю поверхность живописного образа за исключением ликов и рук.Декорировали ризу так называемыми «золотными нитями» – тонкими золочёными проволочками, скрученными с шёлком. Шитье выполнялось «в прикреп»: металлические нити накладывались на ткань и прикреплялись шелковыми стежками – так создавался узор. В работе использовались различные виды золотных нитей: бить – тонкие ленточки из расплющенной проволоки, и блёстки – плоские кружочки. На ризу нанизывали жемчуг, бусины из перламутра и коралла, цветные стёкла, серебряные запоны-нашивки. Венцы – им уделялось особое внимание – украшали сложным растительным узором или «сиянием» в виде лучей. Для создания объёмных складок на одеждах использовались подложки из ваты.Вышивание золотом и серебром было характерно для монастырских мастерских. Две представленные на выставке иконы в ризах связаны с Суздальским Ризоположенским монастырём, в котором на рубеже XIX–XX веков активно развивалось искусство золотного шитья.Образ «Богоматерь Тихвинская» закрыт золотной ризой с рельефным узором по краям, венцы декорированы лилиями-кринами, каймы одежд украшены кораллами. Именующие надписи – вышиты мелким жемчугом.Икона «Богоматерь Знамение» хранилась в семье суздальцев Чичериных. Первоначально она была украшена серебряным окладом, который в начале 1920-х годов пришлось семье продать, а для иконы заказать шитую ризу. Работу выполнила суздальская мастерица Елизавета Ивановна Ершова (1885–1975), которая в юности была послушницей Ризоположенского монастыря, где и обучилась золотному шитью. Убор иконы дополнен жемчугом, перламутром, прозрачными и цветными гранёными стеклами. Серебряные золочёные детали (венец и цата Христа) происходят от более древнего произведения. Тем интереснее этот образец, сотворенный местными мастерицами, потому что он исполнен в то время, когда искусство золотного шитья уже угасало, не имея распространения.