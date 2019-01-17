Слухи о том, что Виктория Лопырева забеременела от бизнесмена
Игоря Булатова, вызвали негативные отклики многих звезд шоу-бизнеса. Популярный
блогер Лена Миро ответила главным обидчикам модели – певице Ольге Бузовой и телеведущему
Андрею Малахову.
Слухи о том, что Виктория Лопырева забеременела от бизнесмена
Игоря Булатова, вызвали негативные отклики многих звезд шоу-бизнеса. Популярный
блогер Лена Миро ответила главным обидчикам модели – певице Ольге Бузовой и телеведущему
Андрею Малахову.
На своем канале в Telegram Миро опубликовала гневное
сообщение, в котором осудила заявления знаменитостей и раскритиковала их
деятельность. "Не ведущей публичного "Дома-2" , которая увела мужа у подруги, и
не работнику голубого канала Андрею Малахову, делающему себе рейтинг на тесте ДНК для быдла,
вообще открывать в этой ситуации рот!", – написала возмущенный блогер.
Она назвала их "неавторитетными людьми", которые боятся, что
их больше не пригласят на корпоративы компании "Ташир" Самвела Карапетяна.
Известно, что предприниматель является отцом супруги Игоря Булатова.
Ранее написала комментарий к новости о романе Виктории Лопыревой с бизнесменом. Звезда считает поведение модели аморальным. "Спать
с женатыми мужчинами – это дно", – заявила ведущая проекта "Дом-2".
А известный журналист
Андрей Малахов демонстративно отписался от страницы знаменитости в Instagram. "Виктория, я не
знаю, от кого ребенок, но от фото в интернете из Майами – у меня шок! Извини,
я отписываюсь от твоей страницы!", – сообщил он.