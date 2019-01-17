Никита Пресняков отправился на отдых с любимой женой Аленой
Красновой. Парочка демонстрирует семейную идиллию.
Никита Пресняков отправился на отдых с любимой женой Аленой
Красновой. Парочка демонстрирует семейную идиллию.
Недавно Сеть взорвали сплетни о разводе Красновой и
Преснякова. Злопыхатели судачили, мол, Никита был инициатором расставания и
даже снял обручальное кольцо.
Судя по всему, домыслы оказались неправдой. Супруги покинули Россию, они отправились на Бали. Молодые люди многое узнали о жизни острова – они уже посетили несколько интереснейших экскурсий с русскоговорящим гидом, который показал им множество интересных мест.
Алена уже во всю выкладывает в личном микроблоге яркие
снимки с курорта. На последнем опубликованном фото Краснова целует супруга в
губы в романтичной обстановке.
Напомним, что недавно Пресняков жаловался, что основная
аудитория его аккаунта – это люди старшего возраста – поклонники его мамы Кристины
Орбакайте и бабушки Аллы Пугачевой. Артисту очень хочется, чтобы ого соцсети заметили сверстники.
Ранее Никита Пресняков опубликовал видеозапись с концерта
своей рок-группы. Сам исполнитель сообщил, что остался доволен
"тяжелым" звучанием их музыки. Поклонники похвалили талант певца и
добавили, что он унаследовал его от своих родителей – Владимира
Преснякова-младшего и Кристины Орбакайте. Многие пользователи пророчат его коллективу
Multiverse большое будущее.