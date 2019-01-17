Никита Пресняков отправился на отдых с любимой женой Аленой Красновой. Парочка демонстрирует семейную идиллию.

Никита Пресняков отправился на отдых с любимой женой АленойКрасновой. Парочка демонстрирует семейную идиллию.Недавно Сеть взорвали сплетни о разводе Красновой иПреснякова. Злопыхатели судачили, мол, Никита был инициатором расставания идаже снял обручальное кольцо.Судя по всему, домыслы оказались неправдой. Супруги покинули Россию, они отправились на Бали. Молодые люди многое узнали о жизни острова – они уже посетили несколько интереснейших экскурсий с русскоговорящим гидом, который показал им множество интересных мест.Алена уже во всю выкладывает в личном микроблоге яркиеснимки с курорта. На последнем опубликованном фото Краснова целует супруга вгубы в романтичной обстановке.Напомним, что недавно Пресняков жаловался, что основнаяаудитория его аккаунта – это люди старшего возраста – поклонники его мамы КристиныОрбакайте и бабушки Аллы Пугачевой. Артисту очень хочется, чтобы ого соцсети заметили сверстники.Ранее Никита Пресняков опубликовал видеозапись с концертасвоей рок-группы. Сам исполнитель сообщил, что остался доволен"тяжелым" звучанием их музыки. Поклонники похвалили талант певца идобавили, что он унаследовал его от своих родителей – ВладимираПреснякова-младшего и Кристины Орбакайте. Многие пользователи пророчат его коллективуMultiverse большое будущее.