Это касается врачей, учителей и воспитателей

Это касается врачей, учителей и воспитателейВесь прошлый год во Владимирской области активно продолжали реализацию «майских» указов Президента РФ. Выплата зарплаты отдельным категориям бюджетников, согласно указам, осуществляли по целевым показателям, установленным от размера среднемесячного дохода от трудовой деятельности по региону.В 2018 году этот уровень спрогнозировали в размере чуть выше 27 тысяч рублей. У докторов зарплата должна быть в 2 раза выше – почти 55 тысяч рублей. У воспитателей в детских садах – должен соответствовать уровню средней зарплаты в сфере общего образования: 26 тысяч рублей. У педагогов учреждений дополнительного образования детей – соответствовать средней зарплате учителей – 28,5 тысяч рублей.По данным пресс-службы администрации Владимирской области, требуемый уровень оплаты труда обеспечили всем категориям работников с ростом в среднем на 16% по сравнению с 2017 годом.