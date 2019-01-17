Американские ученые сделали неожиданный
вывод. Они выяснили, что вода в туалетах, душевых и раковинах может содержать
опасные для здоровья человека бактерии.
Американские ученые сделали неожиданный
вывод. Они выяснили, что вода в туалетах, душевых и раковинах может содержать
опасные для здоровья человека бактерии.
Специалисты
изучали различные факторы для оценки риска воздействия такими патогенами, как
легионеллы. Эти бактерии встречаются в почве и воде и вызывают страшную
инфекцию – легионеллез.
Она приводит
к смертельному исходу в 10-25% случаев, сообщает MedicalXpress. Наивысшим риск заражения был, если человек
подвергается воздействию водяных брызг, вдыхая капли вместе с бактерией.
Кроме того, вероятность
заболевания увеличивается, если пользоваться сразу несколькими источниками воды
в доме. Также ученые выяснили, что колонии легионелл могут образовываться в
домах со сложной системой водоснабжения, где вода может длительное время
застаиваться.
Ранее американские специалисты
доказали, что использование дезинфицирующих веществ при уборке общественных
помещений привело к появлению смертоносных бактерий. Опасные для человека
микробы обнаружены в пробах пыли, взятых в различных спортивных сооружениях.
Еще несколько лет
назад ученые выяснили, что в обычной домашней пыли живут до девяти тысяч видов микробов и грибков. Теперь
же исследователи обнаружили не только частицы осевшего антибактериального
вещества, но и бактерии с генами, которые способствуют устойчивости обитающих в
пыли микробов к антибиотикам.