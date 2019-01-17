Американские ученые сделали неожиданный вывод. Они выяснили, что вода в туалетах, душевых и раковинах может содержать опасные для здоровья человека бактерии.

Американские ученые сделали неожиданныйвывод. Они выяснили, что вода в туалетах, душевых и раковинах может содержатьопасные для здоровья человека бактерии.Специалистыизучали различные факторы для оценки риска воздействия такими патогенами, каклегионеллы. Эти бактерии встречаются в почве и воде и вызывают страшнуюинфекцию – легионеллез.Она приводитк смертельному исходу в 10-25% случаев, сообщает MedicalXpress. Наивысшим риск заражения был, если человекподвергается воздействию водяных брызг, вдыхая капли вместе с бактерией.Кроме того, вероятностьзаболевания увеличивается, если пользоваться сразу несколькими источниками водыв доме. Также ученые выяснили, что колонии легионелл могут образовываться вдомах со сложной системой водоснабжения, где вода может длительное времязастаиваться.Ранее американские специалистыдоказали, что использование дезинфицирующих веществ при уборке общественныхпомещений привело к появлению смертоносных бактерий. Опасные для человекамикробы обнаружены в пробах пыли, взятых в различных спортивных сооружениях.Еще несколько летназад ученые выяснили, что в обычной домашней пыли живут до девяти тысяч видов микробов и грибков. Теперьже исследователи обнаружили не только частицы осевшего антибактериальноговещества, но и бактерии с генами, которые способствуют устойчивости обитающих впыли микробов к антибиотикам.