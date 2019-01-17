В начале января 2019 года в Польше был арестован сотрудник китайской корпорации Huawei. Это стало продолжением цепочки событий, связанных с неудачами китайской компании на Западе. Аресты, расследования, экстрадиции сотрудников телеком-гиганта напоминают военные действия. Причем такие жесткие, что их вряд ли можно назвать частью так называемой торговой войны между США и Китаем: вовлечение судебных органов и спецслужб делает ситуацию намного серьезнее. О глобальной борьбе технологических гигантов в своей статье для Дни.ру рассказал бизнесмен, венчурный инвестор и композитор Александр Шульгин.

В начале января 2019 года в Польше был арестован сотрудник китайскойкорпорации Huawei. Это стало продолжениемцепочки событий, связанных с "неудачами" китайской компании на Западе.Аресты, расследования, экстрадиции сотрудников телеком-гигантанапоминают военные действия. Причем такие жесткие, что их вряд ли можноназвать частьютак называемой торговой войны между США и Китаем: вовлечение судебныхорганов и спецслужб делает ситуацию намного серьезнее. О глобальнойборьбе технологических гигантов в своей статье для "Дни.ру" рассказалбизнесмен, венчурный инвестор и композитор Александр Шульгин.Стратегические инвестицииЧтобыпонять истинные причины, надо взглянуть на историю, драматическиразвивавшуюся несколько лет назад. Тогда американская компания Qualcomm,лидер рынка мобильной связи (технологии LTE, 5G, LTE-U и прочее),договорилась о приобретении европейского лидера полупроводников NXP Semiconductors.Лишьсамые рассудительные аналитики усмотрели в этой покупкестратегический шаг и колоссальную инвестицию в будущее. А что такого вэтих полупроводниках, зачем платить более 44 миллиардов долларов -сумму, примерно равной стоимости российского газового гиганта"Газпрома"?Дело в том, что Qualcomm,владеющий патентами и, по сути, контролирующий связь LTE и будущие 5G,6G и LTE–U, становится после 2020 года новым глобальным лидером. 5G иболее совершенные технологии, самые умные чипсеты, в которых Qualcomm– несомненный лидер, а также полупроводники – это и есть основа дляцифровой экономики будущего, к которой стремительно приближается весьмир.Пооценке Всемирного банка, в скором времени в "цифре" будет сосредоточенодве трети мировой экономики и глобального валового внутреннегопродукта. Это и умные города, и умное производство, Интернет вещей иИндустриальный интернет, а также вся социальная жизнь.Это прекрасно понимали китайские стратеги и их флагман Huawei. К тому же в скором будущем повсеместное внедрение технологии распределенных реестров блокчейнзатруднит копирование чужих разработок, чем зачастую грешитПоднебесная. Китайцы об этом знают и предпринимают шаги для укреплениясвоих технологических позиций.План атакиЗаход был сделан через сингапурскую корпорацию Broadcom – важнейшего партнера Huawei. Broadcom решил приобрести американскую компанию Qualcomm, разрабатывающую беспроводные системы связи. Бюджеты на приобретение были выделены солидные – 105 миллиардов долларовНо первый штурм американской технологической крепости окончился провалом. Продаваться даже за столь солидную сумму в Qualcommне захотели. Однако так просто сдаваться сингапурскийтехнологический гигант не желал и увеличил цену. Но и это не помогло.Решено было идти другим путем и продавить сделку о слиянии через советдиректоров, куда заранее ввели нужных людей и дали им солидную премию -50% к акциям.От столь щедрого предложения в совете отказаться не могли. Заодно с поста президента был снят Пол Джейкобс – сын основателя Qualcomm. Всем стало ясно, что происходит банальный рейдерский захват, крупные технологические игроки забили тревогу.Выхватить Qualcomm из цепких лап Broadcom решилась корпорация Intel. Американский гигант переполошился не на шутку, ведь поглощение Qualcomm Broadcomмогло нанести по нему страшный удар и поставить крест на его амбициях.Американская корпорация попыталась перехватить инициативу у Broadcom и предложила за Qualcomm баснословную сумму. Но и это предложение было отклонено – у компании семьи Джейкобс есть собственные планы на мировое лидерство. Становиться пешкой в чужих руках она явно не желает.Технологическая Америка против BroadcomАмбиции Broadcom не оценили и в Пентагоне, который активно пользуется продукцией Qualcomm. В марте прошлого года генеральный директор сингапурской корпорации Хок Тан встретился с официальными лицами американского военного ведомства в попытке спасти сделку.Тан пытался убедить Пентагон, что поглощение Qualcomm не несет угрозы национальной безопасности США, к тому же, подчеркивал он, штаб-квартира Broadcom есть не только в Азии, но и в Соединенных Штатах. Да и вообще, убеждал военных чиновников Тан, сделка будет выгодна и полезна Вашингтону.Но реднекам из пятиугольника азиатская лапша пришлась не по вкусу, потому Broadcom попытался переобуться в прыжке и представить, что именно Qualcomm работает в пользу Китая, так как у них ряд совместных предприятий в Поднебесной. Однако в Broadcom умолчали о том, что еще пять лет назад Qualcommуволил нескольких вице-президентов, в том числе одного этническогокитайца, которого заподозрили в сливе стратегической информации Huawei.Одновременно подняли шум Microsoft и Google– в общем, на дыбы встала вся технологическая Америка, которая вдруг поняла, что рискует проиграть борьбу за мировое господство. ВСиликоновой долине с ужасом осознали, что следующий виток цифровойреволюции может оставить их на пыльной обочине жизни.Воля президентасвоеобразную "борьбу престолов" пришлось вмешаться президенту СШАДональду Трампу. В марте 2018 года глава Белого дома заблокировалпоглощение Qualcomm.Трамп отметил, что располагает "убедительными доказательствами", чтосделка на 117 миллиардов может нанести ущерб национальной безопасностиСоединенных Штатов.Broadcomс точкой зрения Белого дома не согласилась, но повлиять на решениеТрампа не смогла. Единственное, что смогла сделать сингапурская компания– опубликовать лаконичный пресс-релиз из полутора строчек, гдеопровергла угрозы национальной безопасности США.Страхи американцев оказались сильнее баснословных сумм, предложенных Broadcom. Аналитики неоднократно отмечали, что поглощение Qualcomm может сделать Китай лидером в развитии беспроводной технологии 5G. Многомиллиардная сделка могла бы дать возможность Huaweiуже в ближайшие годы занять первое место на рынке смартфонов. Учитываяпроблемы безопасности вокруг китайских телекоммуникационных компаний,политики США просто не могли позволить Broadcom поглотить Qualcomm.Масла в огонь подлили трудности у компании Apple:неудачи в конкуренции с производителями из Поднебесной привели кпадению акций "яблочников" почти в два раза. Триллионная компанияпотеряла по стоимости больше, чем Газпром, Лукойл и Роснефть вместе взятые.Империя наносит ответный ударитоге китайская карта оказалась битой, а американцы перешли вконтрнаступление. Еще до указа Трампа спецслужбы США заявили, что нерекомендуют гражданам Соединенных Штатов пользоваться смартфонами Huawei. В Вашингтоне пояснили что использование китайской продукции "создает риски давления" на американскую телекоммуникационную инфраструктуру."Это также означает опасность кражи информации и шпионажа", – заявил директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй. Телеканал CNBC сообщал, что ФБР и ЦРУ подозревают китайскую компанию в тесном сотрудничестве с правительством Поднебесной.В декабре прошлого года как гром среди ясного неба появились сообщения о задержании в Канаде дочери основателя Huawei Жэнь Чжэнфэя Мэн Ваньчжоупо обвинению в нарушении американских торговых санкций против Ирана.Вашингтон потребовал ее экстрадиции в США. Позже гражданку КНР отпустилипод залог. Но всем стало ясно – война за технологическое лидерство всамом разгаре.Дальше – больше. На днях во влиятельной американской газете The Wall Street Journal появились сообщения о расследовании против Huaweiпо подозрению в хищении коммерческой информации у американскихкомпаний. По предварительным сведениям, украденные корпорацией данные касались оборудования американской компании T-Mobile для проверок смартфонов. Не исключено, что разбирательство связано с исками против Huawei в Сиэтле, где китайцев обвинили в незаконном присвоении лаборатории.Борьбамежду технологическими гигантами идет не на жизнь, а на смерть. На конустоит слишком лакомый приз – доминирование в цифровом мире будущего.Кто победит в этой войне, тот и будет определять технологическуюархитектуру завтрашнего дня. Ставки слишком высоки, ожесточение будетнарастать.