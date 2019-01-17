Волейбольный клуб Зенит (Казань) в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов на выезде встречался с турецким Халкбанком. Россияне обыграли соперника в четырех партиях со счетом 3:1 (25:15, 25:18, 24:26, 25:22).

Волейбольный клуб "Зенит" (Казань) в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов на выезде встречался с турецким "Халкбанком". Россияне обыграли соперника в четырех партиях со счетом 3:1 (25:15, 25:18, 24:26, 25:22).Эта победа стала для казанских волейболистов третьей подряд в группе А. Помимо "Халкбанка" и "Зенита" в ней также выступают бельгийский "Кнак" и немецкий "Франкфурт".Напомним, что накануне встречи с турецкой командой казанский клуб попал в ДТП. В автобус с россиянами врезалась машина. Никто из волейболистов "Зенита" не пострадал.