Недавно стало известно о воссоединении Алексея Воробьева и Виктории Дайнеко. Артисты пока не строят планов на будущее, они просто наслаждаются моментом.

Недавно стало известно о воссоединении Алексея Воробьева иВиктории Дайнеко. Артисты пока не строят планов на будущее, они простонаслаждаются моментом.В личном микроблоге разоткровенничавшийся Алексей, призналсяВиктории в любви. В чувственной публикации певец раскрыл интимные подробностисвоих отношений с Дайнеко."Я берегу в сердце каждый момент когда мы были рядом, каклюбовники, друзья, или просто близкие люди. Твой голос всегда возбуждал во мнежелание творить, а твое тело возбуждало во мне все остальное. Не знаю что ждетнас впереди. Но все наши встречи, будь то самое первое невинное свидание вкино, или тот перелет, когда мы стали членами "mile-high club", все этивоспоминания дарят мне улыбку и тепло, потому что все, что мы делали, мы делалиискренне (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) -написал артист.Отметим, что "Mile-high club"или как его еще называют "клуб десятитысячников" – это сленговое определениедля группы людей, которые когда-либо занимались сексом на борту находящегося вполете самолета. Теперь поклонники парочки в осведомлены, что Алексей овладел Викторией прямо в небе.Добавим, что некоторыеинтернет-обыватели не верят в воссоединение звезд. Дело в том, что заявление овозобновлении отношений Вика и Алексей сделали аккурат перед премьерой ихсовместного клипа "С Новым годом, мой любимый человек". Пользователи Сетиуверены, что разговоры о чувствах – это обычная пиар-акция.