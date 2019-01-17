Недавно стало известно о воссоединении Алексея Воробьева и
Виктории Дайнеко. Артисты пока не строят планов на будущее, они просто
наслаждаются моментом.
Недавно стало известно о воссоединении Алексея Воробьева и
Виктории Дайнеко. Артисты пока не строят планов на будущее, они просто
наслаждаются моментом.
В личном микроблоге разоткровенничавшийся Алексей, признался
Виктории в любви. В чувственной публикации певец раскрыл интимные подробности
своих отношений с Дайнеко.
"Я берегу в сердце каждый момент когда мы были рядом, как
любовники, друзья, или просто близкие люди. Твой голос всегда возбуждал во мне
желание творить, а твое тело возбуждало во мне все остальное. Не знаю что ждет
нас впереди. Но все наши встречи, будь то самое первое невинное свидание в
кино, или тот перелет, когда мы стали членами "mile-high club", все эти
воспоминания дарят мне улыбку и тепло, потому что все, что мы делали, мы делали
искренне (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) -
написал артист.
Отметим, что "Mile-high club"
или как его еще называют "клуб десятитысячников" – это сленговое определение
для группы людей, которые когда-либо занимались сексом на борту находящегося в
полете самолета. Теперь поклонники парочки в осведомлены, что Алексей овладел Викторией прямо в небе.
Добавим, что некоторые
интернет-обыватели не верят в воссоединение звезд. Дело в том, что заявление о
возобновлении отношений Вика и Алексей сделали аккурат перед премьерой их
совместного клипа "С Новым годом, мой любимый человек". Пользователи Сети
уверены, что разговоры о чувствах – это обычная пиар-акция.