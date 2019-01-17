Вратарь мадридского Реала Кико Касилья продолжит карьеру в английском Лидс Юнайтед. Клубы согласовали переход 32-летнего голкипера.

Вратарь мадридского "Реала" Кико Касилья продолжит карьеру в английском "Лидс Юнайтед". Клубы согласовали переход 32-летнего голкипера.Кико Касилья подписал четырехлетний контракт с лидером английского Чемпионшипа. В ближайшее время Касилья прибудет в Англию, где его представят в качестве нового стража ворот "Лидса". "Реал" поблагодарил Кико за многолетнее служение клубу и пожелал ему побиться в английскую премьер-лигу.Франсиско (Кико) Ксилья является воспитанником "Реала", но большую часть карьеры он провел в барселонского "Эспаньоле". После ухода в "Порту" почти однофамильца Икера Касильяса, Кико вернулся в Мадрид, но не смог стать основным вратарем. Он оставался вторым, а после приобретения Тибо Куртуа стал третьим голкипером клуба. На счету Касильи один матч в воротах сборной Испании.