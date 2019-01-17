Одним светофором больше. Во Владимире уже несколько дней работает новый светофор. Он расположился на остановке Соборная площадь, на одном из самых оживленных пешеходных переходах города. Как отнеслись владимирцы к появлению светофора и в чем особенность его работы? Расскажет Екатерина Корнилова.

Одним светофором больше. Во Владимире уже несколько дней работает новый светофор. Он расположился на остановке Соборная площадь, на одном из самых оживленных пешеходных переходах города. Как отнеслись владимирцы к появлению светофора и в чем особенность его работы? Расскажет Екатерина Корнилова.Светофор заработал, но люди продолжают перебегать на красный. Оптического регулировщика на Соборной площади пока не замечают ни пешеходы, ни автомобилисты. Только за полчаса правила на этом участке дороги нарушили больше 10 человек. Те, кто ездят по правилам, признаются, переход проезжают машинально.Александр - водитель: "Я не видел его, если честно. Зеленый и зеленый, я что-то не обратил внимание даже, если честно. Мне кажется, что итак подряд светофоров хватает, особенно на вокзале два подряд стоит, и тут теперь два подряд стоит".Поставили светофор на этом переходе неслучайно. Большой поток пешеходов затрудняет движение транспорта. Люди привыкли переходить дорогу по одному, и в час пик Большая Московская постоянно стоит. Светофор должен стабилизировать движение, работает по нажатию кнопки, то есть включает зеленый свет по требованию пешеходов. Аналогичные светофоры есть и на других дорогах Владимира, там проблем с движением не возникает. Пробок, уверены в центре управления городскими дорогами, удастся избежать и здесь.Игорь Перфилов - начальник службы отдела МКУ Центр управления городскими дорогами: "Проведен определенный мониторинг. Центр управления городскими дорогами совместно с ЖКХ провели мониторинг, исследовали количество транспортных единиц, определили количество пешеходов за единицу времени, сколько проходит, и подобрали оптимальную схему работы светофорного объекта. Поэтому, я думаю, пока все в порядке".Время для перехода ограничено, зеленый свет горит всего 15 секунд. Но пешеходы и водители, которые к нововведению уже привыкли, отмечают, что движение на этом участке стало лучше.Алла: "Я считаю, да. Я вижу. как много здесь народу, плюс еще остановка, т. е. если автобус едет, нужно срочно пройти. Это замечательный светофор".Евгений - водитель: "В принципе, нормально все сделали, но некоторые водители еще, ну, точнее пешеходы, не понимают еще это. Для меня это не проблема. Конечно, для пешеходов, чтоб их не сбивали и так далее".К новой системе движения привыкать придется, но в мэрии уверены, теперь этот участок дороги стал безопаснее.