Лондон
уничтожает улики по делу Скрипалей и заметает следы преступления. С таким
заявлением выступил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Лондон
уничтожает улики по делу Скрипалей и заметает следы преступления. С таким
заявлением выступил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Отравление
экс-полковника ГРУ и его дочери Нарышкин назвал грязной провокацией со стороны британских
властей. "Грязная потому, что видно, что власти постоянно заметают следы
совершенного преступления, уничтожают улики. Причем начали с первых дней", -
пояснил глава СВР.
Он также задал
риторический вопрос – куда исчезли наши граждане и почему их скрывают? Так Нарышкин ответил на просьбу журналистов
прокомментировать согласование Евросоюзом санкций против Петрова и Боширова, передает РИА Новости.
Накануне, 16
января, стало известно, что они попали под европейские санкции. ЕС внесет подозреваемых в
покушении на Сергея Скрипаля в свой санкционный список по химоружию, который
появился после инцидента с экс-полковником и его дочерью.
Александра
Петрова и Руслана Боширова Лондон считает агентами несуществующего ГРУ (организация
называется Главное управление Минобороны) и подозревает в причастности к
отравлению Сергея Скрипаля и его дочери.
Сбежавшего
в Великобританию Скрипаля отравили 4 марта 2018 года. С тех пор Лондон так и не
предъявил доказательства причастности России к этому преступлению. Москва
неоднократно просила раскрыть подробности дела и предоставить нашим дипломатам
возможность встретиться с пострадавшими.
"Обвиняемыми"
в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, напомним, выступали столик в
кафе, скамейка в парке, дверь дома Скрипалей. Были еще чудом спасшийся, а потом
все-таки умерщвленный властями кот, чемодан из Москвы, гречка и поддельный
флакон из-под духов известной французской фирмы.