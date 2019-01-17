Лондон уничтожает улики по делу Скрипалей и заметает следы преступления. С таким заявлением выступил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Лондонуничтожает улики по делу Скрипалей и заметает следы преступления. С такимзаявлением выступил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.Отравлениеэкс-полковника ГРУ и его дочери Нарышкин назвал грязной провокацией со стороны британскихвластей. "Грязная потому, что видно, что власти постоянно заметают следысовершенного преступления, уничтожают улики. Причем начали с первых дней", -пояснил глава СВР.Он также задалриторический вопрос – куда исчезли наши граждане и почему их скрывают? Так Нарышкин ответил на просьбу журналистовпрокомментировать согласование Евросоюзом санкций против Петрова и Боширова, передает РИА Новости.Накануне, 16января, стало известно, что они попали под европейские санкции. ЕС внесет подозреваемых впокушении на Сергея Скрипаля в свой санкционный список по химоружию, которыйпоявился после инцидента с экс-полковником и его дочерью.АлександраПетрова и Руслана Боширова Лондон считает агентами несуществующего ГРУ (организацияназывается Главное управление Минобороны) и подозревает в причастности котравлению Сергея Скрипаля и его дочери.Сбежавшегов Великобританию Скрипаля отравили 4 марта 2018 года. С тех пор Лондон так и непредъявил доказательства причастности России к этому преступлению. Москванеоднократно просила раскрыть подробности дела и предоставить нашим дипломатамвозможность встретиться с пострадавшими."Обвиняемыми"в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, напомним, выступали столик вкафе, скамейка в парке, дверь дома Скрипалей. Были еще чудом спасшийся, а потомвсе-таки умерщвленный властями кот, чемодан из Москвы, гречка и поддельныйфлакон из-под духов известной французской фирмы.