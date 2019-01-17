Местный житель похищал металлические изделия из неохраняемых дачных домиков и сдавал их в скупку.

7 января текущего года в дежурную часть ОМВД России по Вязниковскому району обратилась местная жительница с сообщением о том, что из принадлежащего ей дачного дома, расположенного в одном из дачных кооперативов недалеко от районного центра, была похищена металлическая кровать и садовый инвентарь. 15 января аналогичное сообщение поступило от другого жителя города Вязники, который сообщил, что с его дачного участка, расположенного в том же дачном кооперативе, похищены металлические изделия. Общий ущерб, нанесенный собственникам, составил более 12000 рублей.Розыск похитителя усложнялся тем, что период возможного совершения краж составлял несколько недель, так как оба заявителя в осенне-зимнее время редко бывают в своих загородных домах.Сотрудниками полиции был проведен комплекс мероприятий, направленных на установление личности похитителя. 16 января оперативники установили и задержали подозреваемого в совершении данных преступлений 28-летнего неработающего жителя Вязниковского района, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. Задержанный дал признательные показания и пояснил, что похищенные у дачников вещи сдал в пункт приема металлолома, а деньги потратил на личные нужды.16 января в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ.Проводится проверка на причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.