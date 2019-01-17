Местный житель похищал металлические изделия из неохраняемых дачных домиков и сдавал их в скупку.
7 января текущего года в дежурную часть ОМВД России по Вязниковскому району обратилась местная жительница с сообщением о том, что из принадлежащего ей дачного дома, расположенного в одном из дачных кооперативов недалеко от районного центра, была похищена металлическая кровать и садовый инвентарь. 15 января аналогичное сообщение поступило от другого жителя города Вязники, который сообщил, что с его дачного участка, расположенного в том же дачном кооперативе, похищены металлические изделия. Общий ущерб, нанесенный собственникам, составил более 12000 рублей.
Розыск похитителя усложнялся тем, что период возможного совершения краж составлял несколько недель, так как оба заявителя в осенне-зимнее время редко бывают в своих загородных домах.
Сотрудниками полиции был проведен комплекс мероприятий, направленных на установление личности похитителя. 16 января оперативники установили и задержали подозреваемого в совершении данных преступлений 28-летнего неработающего жителя Вязниковского района, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. Задержанный дал признательные показания и пояснил, что похищенные у дачников вещи сдал в пункт приема металлолома, а деньги потратил на личные нужды.
16 января в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ.
Проводится проверка на причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.