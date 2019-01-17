Как минимум 20 человек стали жертвами взрыва в Манбидже, городе на севере Сирии. Среди них — пятеро военных из США. Такие данные привел президент Турции. В Пентагоне поправляют: среди погибших — два американских солдата и два гражданина Соединенных Штатов.

Как минимум 20 человек стали жертвами взрыва в Манбидже, городе на севере Сирии. Среди них — пятеро военных из США. Такие данные привел президент Турции. В Пентагоне поправляют: среди погибших — два американских солдата и два гражданина Соединенных Штатов, которые просто работали на ведомство. Кто стоял за нападением и почему целью стали именно военные из Соединенных Штатов?Рабочий полдень. Оживленная, насколько это возможно, улица сирийского Манбиджа. Пара секунд — и камеру видеонаблюдения ослепляет яркая вспышка. Несколько человек падают на землю. Как потом станет известно, среди жертв — не только мирные граждане, но и американские военные.Солдаты коалиции, в числе которых были и американские военные, оказались целью атаки. Они находились возле ресторана "Дворец Короля", который считается одним из лучших в городе. Военные совершали пешее патрулирование и остановились возле входа в заведение, чтобы поговорить с людьми. К ним приблизился человек в гражданской одежде. Это был террорист с поясом смертника, который и подорвал себя рядом с ними.Местные жители рассказали журналистам, что ресторан пользовался популярностью у американских военных, они заходили туда на перекус во время патрулирования. Встретить их в заведении можно было практически каждый день.Новость о гибели солдат США американские каналы подхватили моментально, однако точное количество погибших никто не называет. Источники в Пентагоне сообщили журналистам о гибели четырех солдат. У президента Турции — иная информация. "По имеющейся у меня информации, в теракте погибли пять военных США, всего 20 погибших, — заявил Тайип Эрдоган. — Этот теракт устроила группировка ИГИЛ (запрещена в РФ). Возможно, они хотят, чтобы это событие повлияло на решение Трампа вывести войска из Сирии. Это может повлиять. Однако если так случится, то это будет победа террористов".Турция за Манбиджем следит пристально: два года город удерживали курды. Прямых столкновений избегали только потому, что курдскую самооборону поддерживали Штаты. После заявления Трампа о выводе войск Турция начала стягивать на границу с Сирией сухопутные войска. Курдские отряды на этом фоне решили отдать районы на севере арабской республики под контроль Дамаска. В столице к этой просьбе отнеслись с пониманием: правительственные войска вскоре прибыли на место. Именно в этот момент о себе решили напомнить ИГИЛ."С одной стороны, ИГИЛ показывают, что они не побеждены, — считает Борис Рожин, эксперт центра военно-политической журналистики. — И заявления Трампа о победе над ИГИЛ – это неправда. С конспирологической точки зрения американцы поддерживают контакты с группировкой и используют их для реализации своих целей. Доказательств нет, но косвенные улики указывают на то, что такие контакты имеют место быть".Эксперты полагают, что теперь в американском правительстве развернется настоящая битва. Ведь теракт в Манбидже и гибель американских солдат могут сыграть на руку как противникам вывода американского контингента из Сирии, так и тем, кто поддерживает идею возвращения американских военных домой."Те, кто за уход, скажут: "Ну все, погибли наши солдаты – надо уходить. Зачем лишние жертвы?" — комментирует военный эксперт Иван Коновалов. — Другие скажут: "Террористы не добиты – надо их добивать". Этот взрыв добавил неясности в американскую позицию по поводу вывода войск. Она станет еще более нечеткой".Впрочем, большинство аналитиков сходятся во мнении, что своего решения Трамп не отменит.