Киберзвломщики обнародовали один миллиард уникальных комбинаций паролей и адресов электронных почт. Хакеры назвали ее Коллекция № 1. Изначально в базе было 2,6 миллиарда пунктов.

Киберзвломщики обнародовали один миллиард уникальных комбинаций паролей и адресов электронных почт. Хакеры назвали ее "Коллекция № 1". Изначально в базе было 2,6 миллиарда пунктов.О крупнейшей в истории подобной утечке рассказал в своем блоге американский эксперт по интернет-безопасности Трой Хант.По словам Ханта, удалив повторявшиеся строки, он насчитал 1,1 миллиарда уникальных комбинаций электронных адресов и паролей."Коллекцию" опубликовали на облачном сервисе MEGA и одном из хакерских форумов.Злоумышленники могут использовать обнародованные данные при авторизации пользователя на сайтах.Эксперт заявил, что в "Коллекцим № 1" содержится более 2 тысяч утечек, которые ранее уже публиковались.В 2013 году атака хакеров на Yahoo затронула 3 миллиарда пользователей, однако тогда взломанные данные не утекли в открытый доступ.На сайте Троя Ханта можно поверить, находился ли ваш email в одной из утекших баз данных.