Актриса Кристина Асмус постоянно провоцирует публику. Иногда ее троллинг бывает на грани фола.

Актриса Кристина Асмуспостоянно провоцирует публику. Иногда ее троллинг бывает на грани фола.Сегодня, 17 января, Кристина ошарашила поклонников страннойвидеозаписью, которую опубликовала в Stories своего Instagram. Девушка запечатленасидящей в театральной гримерке."У нас сейчас спектакль "Гамлет" идет, по-моему, очень дажене плохо. Ну вот, такой Stories ни о чем", – замечает Асмус, а потом внезапнозаявляет: "Ну, хотите грудь покажу?" После этих слов артистка начинает затиратькофту. Но, вместо того, чтобы оголиться, Кристина заявляет, что "15 секундзаканчиваются", поэтому она прерывает запись.Отметим, что поклонникам показалось, что звезда явно не всебе. Интернет-пользователи называли Асмус "укуренной". Отмечалось, что уартистки какой-то блуждающий взгляд и невнятная речь.Недавно Кристина Асмус вернулась из Дубая, где отдыхала ссупругом, юмористом Гариком Харламовым и дочерью Настей.Кристина выложила в микроблоге фотографию с дочерью после просмотра шоу "La Perle" в Объединенных Арабских Эмиратах. Артистка сообщила, что подобного представления еще не видела – по словам Асмус, оно было грандиозным. Асмус призналась, что сорвала голос, крича артистам "Браво!"