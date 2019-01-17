Каждый год в Незалежной заводятся десятки дел против сепаратистов, под катком басманного
украинского правосудия оказываются люди, критикующие нынешнюю власть. И
если раньше посадить могли за посты политического характера в
социальных сетях, то теперь украинцы могут оказаться в заключении за
позитивные отзывы о Крымском мосте, сообщают пользователи Сети.
Каждый год в Незалежной заводятся десятки дел против "сепаратистов", под катком басманного
украинского правосудия оказываются люди, критикующие нынешнюю власть. И
если раньше посадить могли за посты политического характера в
социальных сетях, то теперь украинцы могут оказаться в заключении за
позитивные отзывы о Крымском мосте, сообщают пользователи Сети.
Чудовищную историю рассказал своим подписчикам в Twitter
Константин Симонов. "Писал на днях, что СБУ ставит на контроль
проехавших по Крымскому мосту украинцев как неблагонадежных. Оказалось,
что это еще цветочки. Укрорейх
в самом своем расцвете – человеку на Западной Украине шьют дело за
позитивный отзыв про в соцсетях", – написал он.
По
словам Симонова, несчастного обвинили "то ли в сепаратизме, то ли бог
знает еще в чем". По сообщениям блогера, человека закрыли в следственном
изоляторе временного содержания. "Как в СБУ связали сепаратизм и
Крымский мост лично мне не совсем понятно. Видимо, раз позитивно
отзываешься о мосте, то ты априори "ватник" и "сепаратист", – заключил
комментатор.
К сожалению, проверить достоверность сведений Константина Симонова пока невозможно. Пользователь Twitter ссылается на собственные украинские источники. Ранее он же утверждал, что спецслужбы Незалежной берут под особый контроль проехавших по Крымскому мосту и клеймят их как неблагонадежных.
На
Украине вообще очень трепетно относятся ко всему, что связано с
переправой. Блогеры и эксперты то и дело говорят о проседании, трещинах и
прочих выдуманных проблемах Крымского моста, а чиновники утверждают,
что трасса через Керченский пролив – это пиар-проект российского руководства.
Тем
не менее страшилки в украинских СМИ не останавливает людей от
пользования переправой. Количество автомобилей, проехавших по с момента его запуска в мае прошлого года, приближается к четырем
миллионам. Люди активно ездят как на полуостров, так и в противоположном
направлении – на Кубань.
Напомним,
трасса через Керченский пролив вводится в эксплуатацию поэтапно. Первой
была запущена автомобильная часть. Сначала Крымский мост открыли для
легковых транспортных средств, а затем разрешили проезд большегрузных
автомобилей.
В
скором времени по Крымскому мосту будет запущено движение
железнодорожных составов. Ожидается, что это даст толчок развитию
экономики, в том числе увеличит туристический поток на полуостров.