Каждый год в Незалежной заводятся десятки дел против сепаратистов, под катком басманного украинского правосудия оказываются люди, критикующие нынешнюю власть. И если раньше посадить могли за посты политического характера в социальных сетях, то теперь украинцы могут оказаться в заключении за позитивные отзывы о Крымском мосте, сообщают пользователи Сети.

Каждый год в Незалежной заводятся десятки дел против "сепаратистов", под катком басманногоукраинского правосудия оказываются люди, критикующие нынешнюю власть. Иесли раньше посадить могли за посты политического характера всоциальных сетях, то теперь украинцы могут оказаться в заключении запозитивные отзывы о Крымском мосте, сообщают пользователи Сети.Чудовищную историю рассказал своим подписчикам в TwitterКонстантин Симонов. "Писал на днях, что СБУ ставит на контрольпроехавших по Крымскому мосту украинцев как неблагонадежных. Оказалось,что это еще цветочки. Укрорейхв самом своем расцвете – человеку на Западной Украине шьют дело запозитивный отзыв про в соцсетях", – написал он.Пословам Симонова, несчастного обвинили "то ли в сепаратизме, то ли богзнает еще в чем". По сообщениям блогера, человека закрыли в следственномизоляторе временного содержания. "Как в СБУ связали сепаратизм иКрымский мост лично мне не совсем понятно. Видимо, раз позитивноотзываешься о мосте, то ты априори "ватник" и "сепаратист", – заключилкомментатор.К сожалению, проверить достоверность сведений Константина Симонова пока невозможно. Пользователь Twitter ссылается на собственные украинские источники. Ранее он же утверждал, что спецслужбы Незалежной берут под особый контроль проехавших по Крымскому мосту и клеймят их как неблагонадежных.НаУкраине вообще очень трепетно относятся ко всему, что связано спереправой. Блогеры и эксперты то и дело говорят о проседании, трещинах ипрочих выдуманных проблемах Крымского моста, а чиновники утверждают,что трасса через Керченский пролив – это пиар-проект российского руководства.Темне менее страшилки в украинских СМИ не останавливает людей отпользования переправой. Количество автомобилей, проехавших по с момента его запуска в мае прошлого года, приближается к четыреммиллионам. Люди активно ездят как на полуостров, так и в противоположномнаправлении – на Кубань.Напомним,трасса через Керченский пролив вводится в эксплуатацию поэтапно. Первойбыла запущена автомобильная часть. Сначала Крымский мост открыли длялегковых транспортных средств, а затем разрешили проезд большегрузныхавтомобилей.скором времени по Крымскому мосту будет запущено движениежелезнодорожных составов. Ожидается, что это даст толчок развитиюэкономики, в том числе увеличит туристический поток на полуостров.