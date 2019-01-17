Зачем владимирским автобусам нужны турникеты? Транспортная компания АДМ установила их в некоторых автобусах. Речь пока идет только о маршруте 9с, который курсирует между микрорайонами 8-ЮЗ и Веризино-2. Собирается ли компания заменить кондукторов механической системой и довольны ли жители появлением новой системы в автобусах? Разбирался Алексей Домнин.

Зачем владимирским автобусам нужны турникеты? Транспортная компания АДМ установила их в некоторых автобусах. Речь пока идет только о маршруте 9с, который курсирует между микрорайонами 8-ЮЗ и Веризино-2. Собирается ли компания заменить кондукторов механической системой и довольны ли жители появлением новой системы в автобусах? Разбирался Алексей Домнин.Турникетам быть, но временно и только в четырех автобусах. По крайней мере, таково решение транспортной компании АДМ на данном этапе. Об этом нашей съемочной группе рассказал Андрей Алфёров. Напомним, пропускные системы появились в городских автобусах маршрута 9с недавно. По словам помощника генерального директора владимирского перевозчика, установка турникетов позволит посчитать количество пассажиров на маршруте. Эксперимент продолжат до февраля этого года. А вот о дальнейшей судьбе новой для Владимира автобусной системы решение еще не принято. Ясно одно – наиболее загруженные маршруты продолжат работать по прежней схеме.Андрей Алфёров, помощник генерального директора компании ООО "АДМ": "Мониторинг пассажиропотока производится для того, чтобы видеть картину не только на этом маршруте, но она экстраполируется и на другие маршруты. Поскольку поставить на другие маршруты данные устройства, данные турникеты мы не можем, так как слишком большой пассажиропоток. Это просто остановит транспорт, и будут сильные задержки по маршрутам".После проведенного мониторинга станет понятно, кто платит за проезд, кто передвигается по проездным, на каких остановках собирается больше всего людей. В целом – это должно помочь улучшить транспортную ситуацию в городе, рассказывают в руководстве АДМ. Вместе с тем, компания сделала всё, чтобы людям, которые пользуются маршрутом 9с, новая система доставляла минимум неудобств.Алексей Домнин, корреспондент 6 канала: "Вход в таких автобусах - через переднюю дверь. Здесь и находится турникет. К нему ничего прикладывать не надо. Достаточно просто пройти систему и продолжить свою поездку".Наша съёмочная группа решила поинтересоваться у самих пассажиров - а как они относятся к новой проходной системе в 4 автобусах владимирского перевозчика?Евгения, пассажир автобуса № 9с: "Я думаю, компании видней и не составляет труда открыть среднюю дверь для того, чтобы мамы с ребенком и коляской зашли в автобус".Валентина, пассажир автобуса № 9с: "Для меня, как для мамы, сложностей нет, что турникеты поставили. Нам открывают среднюю дверь, заходим, все удобно".Людмила, пассажир автобуса № 9с: "Я считаю, что это новый эксперимент. Я же ездила в Москве, знаю как там. Меня лично это не беспокоит".Отличительные особенности новой системы – это дешевизна и высокая точность подсчёта. Электронные счетчики слишком дорогие и, порою, могут предоставлять неточную информацию, рассказывают в руководстве АДМ. По словам представителя владимирского перевозчика, собранная информация поможет выработать новые правила для автобусных маршрутов. Временные и частичные меры – это путь к удобству всех, говорят в АДМ.