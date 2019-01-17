Этери Тутберидзе растит звезду из 12-летней школьницы Камилы Валиевой. Ее программу Девочка на шаре с картины Пабло Пикассо тренер назвала лучшей в нынешнем сезоне.

Этери Тутберидзераститзвезду из 12-летней школьницы Камилы Валиевой. Ее программу "Девочкана шаре" с картины Пабло Пикассо тренер назвала лучшей в нынешнемсезоне.Валиева – потенциальная конкурентка Загитовой. Иименно на нее, судя по всему, сейчас устремлены надежды наставницы.В своем Instagram-аккаунте наставница разместила фотоколлаж знаменитой картины испанского художника и КамилыВалиевой. "Моя любимая программа года", – подписала публикацию Тутберидзе.Перспективную Валиеву называют"чудом" фигурного катания.Главными качествами, которыми отличается девочка, являются великолепная пластика,а также работа корпусом и руками.Юная фигуристка заявила осебе после участия в Кубке Москвы в этом сезоне. В ходе короткой программы"Девочка на шаре" она продемонстрировала тройной флип и двойнойаксель, а также выполнила каскад тройной лутц в связке с тройным тулупом.Ранее основной соперницей Алины Загитовой считали бывшуювоспитанницу Тутберидзе, перешедшую к канадскому тренеру, Евгению Медведеву. Нона пятки молодым фигуристкам, громко заявившим о себе, уже наступает еще болееюная смена.Напомним, комментируя итоги чемпионата России по фигурному катанию, тренер ТатьянаТарасова отметила, что слухи о противостоянии Алины Загитовой и ЕвгенииМедведевой сильно преувеличены. Девушки заняли пятое и седьмое местасоответственно.Тренер уверена, чтомежду Алиной и Евгенией нет вражды. В кулуарах девочки общаются, как обычныеподростки.