Этери Тутберидзе
растит
звезду из 12-летней школьницы Камилы Валиевой. Ее программу Девочка
на шаре с картины Пабло Пикассо тренер назвала лучшей в нынешнем
сезоне.
Этери Тутберидзе
растит
звезду из 12-летней школьницы Камилы Валиевой. Ее программу "Девочка
на шаре" с картины Пабло Пикассо тренер назвала лучшей в нынешнем
сезоне.
Валиева – потенциальная конкурентка Загитовой. И
именно на нее, судя по всему, сейчас устремлены надежды наставницы.
В своем Instagram-аккаунте наставница разместила фотоколлаж знаменитой картины испанского художника и Камилы
Валиевой. "Моя любимая программа года", – подписала публикацию Тутберидзе.
Перспективную Валиеву называют
"чудом" фигурного катания.
Главными качествами, которыми отличается девочка, являются великолепная пластика,
а также работа корпусом и руками.
Юная фигуристка заявила о
себе после участия в Кубке Москвы в этом сезоне. В ходе короткой программы
"Девочка на шаре" она продемонстрировала тройной флип и двойной
аксель, а также выполнила каскад тройной лутц в связке с тройным тулупом.
Ранее основной соперницей Алины Загитовой считали бывшую
воспитанницу Тутберидзе, перешедшую к канадскому тренеру, Евгению Медведеву. Но
на пятки молодым фигуристкам, громко заявившим о себе, уже наступает еще более
юная смена.
Напомним, комментируя итоги чемпионата России по фигурному катанию, тренер Татьяна
Тарасова отметила, что слухи о противостоянии Алины Загитовой и Евгении
Медведевой сильно преувеличены. Девушки заняли пятое и седьмое места
соответственно.
Тренер уверена, что
между Алиной и Евгенией нет вражды. В кулуарах девочки общаются, как обычные
подростки.