Экс директор Петушинского лесничества за взятку предстанет перед судом. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении руководителя государственного комбината «Заречное лесничество».

Экс директор Петушинского лесничества за взятку предстанет перед судом. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении руководителя государственного комбината «Заречное лесничество». Установлено, что 2 месяца назад подчинённые директора довели до него информацию о выявлении факта незаконной вырубки деревьев. Начальник встретился с предпринимателем, который нарушал закон, и предложил за 45 тысяч рублей «закрыть глаза» на его деятельность. При получении части денег директор был задержан, а на следующий день уволен со своего поста. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Предприниматель, который незаконно вырубал зелёные насаждения, также подвергся уголовному преследованию. Своей деятельностью он причинил ущерб государству в размере 215 тысяч рублей.