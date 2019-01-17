За смерть ребенка пойдет под суд. В области завершено следствие в отношении 24-летней жительницы Александрова. Она обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Следствием установлено, что 7 июня 2018 года в Александровскую райбольницу доставили 5-месячного малыша с диагнозом истощение крайней степени.

За смерть ребенка пойдет под суд. В области завершено следствие в отношении 24-летней жительницы Александрова. Она обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Следствием установлено, что 7 июня 2018 года в Александровскую райбольницу доставили 5-месячного малыша с диагнозом "истощение крайней степени". Почти 2 недели сначала районные врачи. а потом и областные боролись за жизнь младенца. Но 19 июня мальчик скончался от наступивших необратимых последствий недостаточного питания. Эксперты подтвердили, что у ребенка была тяжелая белково-энергетическая недостаточность.Следствие установило, что мама ребенка, имея уже двух несовершеннолетних детей, не обеспечивала достаточного ухода младшему. Семья перебивалась случайными зароботками. Мальчик родился с небольшим весом и нуждался в особом уходе, но детским питанием малыша чаще всего не комрили. Обвиняемая пояснила, что это от недостатка средств, но при этом, следствие установило, что себе и сожителю женщина постоянно покупала сигареты и спиртные напитки.Испугалась за здоровье сына женщина, только когда поняла, что ребенок сильно ослаб. В этот момент обвиняемая позвонила в скорую.Примечательно, что после рождения сына мать не удосужилась оформить на ребенка документы, посчитав, что это слишком длительная процедура. Игнорировала приемы к педиатру, полагая, что в этом нет необходимости. Более того, при настойчивом требовании врачей посетить клинику, отвечала, что намерена наблюдать ребенка в платном медицинском центре.Материальное положение семьи в действительности являлось сложным, но и эту проблему в форме получения положенной по закону государственной поддержки, женщина не решала, поленившись собрать необходимые документы.Обвиняемая признала свою вину в произошедшем с новорожденным сыном и ходатайствовала о рассмотрении дела судом в особом порядке.К слову, старшего ребенка женщины, 5-летнего мальчика еще в 2017-ом году забрал родной отец. А двухлетняя дочь была госпитализирована также 7 июня в больницу с диагнозом ОРВИ, задержка неврологического и речевого развития, анемия 1 степени. Сейчас воспитанием малышки занимаются в госучреждении.