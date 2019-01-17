Зенит сделал предложение Спортингу о покупке левого защитника Маркоса Акуньи. Лидер российской премьер-лиги готов заплатить за 20 летнего аргентинца 20 миллионов евро.

"Зенит" сделал предложение Спортингу" о покупке левого защитника Маркоса Акуньи. Лидер российской премьер-лиги готов заплатить за 20 летнего аргентинца 20 миллионов евро.Как сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на португальский источник, "Зенит" намерен закрыть проблемную позицию левого защитника. Петербуржцы готовы приобрести Маркоса Акунью уже в январе. "Спортинг" пока не дал ответа на предложение российского клуба.Если сделка состоится, то Акунья пополнит многочисленную аргентинскую колонию "Зенита". В настоящий момент в составе команде пять футболистов из Аргентины – защитник Эммнуэль Маммана, полузащитники Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Маттиас Краневиттер, нападающий Себастьян Дриусси.