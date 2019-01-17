Санкт-петербургский Зенит планирует продолжить сотрудничество с защитником сборной Сербии Браниславом Ивановичем. Контракт 34-летнего футболиста заканчивается летом 2019 года. Клуб имеет возможность пролонгировать соглашение с сербом.

Санкт-петербургский "Зенит" планирует продолжить сотрудничество с защитником сборной Сербии Браниславом Ивановичем. Контракт 34-летнего футболиста заканчивается летом 2019 года. Клуб имеет возможность пролонгировать соглашение с сербом.Как сообщает "Спорт-экспресс", "Зенит" хочет продлить контракт с Ивановичем еще на один год. Ранее появилась информация, что на сербского защитника претендует испанская "Барселона".Напомним, что Иванович 1 февраля 2017 года перешел в "Зенит" из "Челси" на правах свободного агента. Он сыграл за сине-бело-голубых в 75 официальных матчах, отличившись в них шесть раз.