Курильские
острова всегда будут частью России, Москва не намерена торговаться по
этому вопросу. С таким заявлением на пленарном заседании Госдумы
выступил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Глава
либерал-демократов предостерег Японию от того, чтобы диктовать условия
нашей стране.
Курильские
острова всегда будут частью России, Москва не намерена торговаться по
этому вопросу. С таким заявлением на пленарном заседании Госдумы
выступил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Глава
либерал-демократов предостерег Японию от того, чтобы диктовать условия
нашей стране.
"Там,
где висит русский флаг – он будет всегда висеть", – заявил
парламентарий. По его словам, хамство и наглость со стороны Токио
недопустимы.
Жириновский
напомнил о проигрыше Японии во Второй мировой войне. "И с какой стати
они будут диктовать условия нам, России, когда они не хотят заключать
мирный договор", – возмутился законодатель.
Лидер
фракции ЛДПР подчеркнул, что Япония, по сути, до сих пор является
оккупированной страной, поскольку на ее территории находятся военные
базы США. Прежде чем заключать мирный договор с Россией, уверен парламентарий, Токио следовало бы убрать иностранные войска со своей земли.
"Тогда
давайте проведем совместные учения. Посмотрим, чего стоит японский
военный морской флот, русский морской флот, может, десант сбросим на
один из островов японских, пусть они посмотрят, как наши ребята удачно
приземляются на японскую землю", – предложил Жириновский.
Позицию
главы либерал-демократов поддержали в КПРФ. Первый зампред думского
комитета по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что, вне
зависимости от нахождения американских войск на японской территории,
Москва не собирается вести переговоры о принадлежности Курильских
островов.
Напомним,
вопрос Курил остается камнем преткновения в отношениях России и Японии.
Токио настаивает на передаче южных островов гряды как условия для
заключения мирного договора. Москва на территориальные уступки идти
отказывается.
Очередной
раунд переговоров пройдет 22 января в Москве. Президент России Владимир
Путин встретится с премьер-министром Страны восходящего Солнца Синдзо Абэ.