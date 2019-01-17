Курильские острова всегда будут частью России, Москва не намерена торговаться по этому вопросу. С таким заявлением на пленарном заседании Госдумы выступил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Глава либерал-демократов предостерег Японию от того, чтобы диктовать условия нашей стране.

Курильскиеострова всегда будут частью России, Москва не намерена торговаться поэтому вопросу. С таким заявлением на пленарном заседании Госдумывыступил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Главалиберал-демократов предостерег Японию от того, чтобы диктовать условиянашей стране."Там,где висит русский флаг – он будет всегда висеть", – заявилпарламентарий. По его словам, хамство и наглость со стороны Токионедопустимы.Жириновскийнапомнил о проигрыше Японии во Второй мировой войне. "И с какой статиони будут диктовать условия нам, России, когда они не хотят заключатьмирный договор", – возмутился законодатель.Лидерфракции ЛДПР подчеркнул, что Япония, по сути, до сих пор являетсяоккупированной страной, поскольку на ее территории находятся военныебазы США. Прежде чем заключать мирный договор с Россией, уверен парламентарий, Токио следовало бы убрать иностранные войска со своей земли."Тогдадавайте проведем совместные учения. Посмотрим, чего стоит японскийвоенный морской флот, русский морской флот, может, десант сбросим наодин из островов японских, пусть они посмотрят, как наши ребята удачноприземляются на японскую землю", – предложил Жириновский.Позициюглавы либерал-демократов поддержали в КПРФ. Первый зампред думскогокомитета по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что, внезависимости от нахождения американских войск на японской территории,Москва не собирается вести переговоры о принадлежности Курильскихостровов.Напомним,вопрос Курил остается камнем преткновения в отношениях России и Японии.Токио настаивает на передаче южных островов гряды как условия длязаключения мирного договора. Москва на территориальные уступки идтиотказывается.Очереднойраунд переговоров пройдет 22 января в Москве. Президент России ВладимирПутин встретится с премьер-министром Страны восходящего Солнца Синдзо Абэ.